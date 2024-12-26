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В Финском заливе повреждены еще три кабеля: задержан танкер из российского теневого флота (2)

Обновлено 26 декабря 2024, 17:56
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Пресс-конференция в Хельсинки
Пресс-конференция в Хельсинки Фото: AFP / Scanpix
  • Финские власти задержали идущее под флагом Островов Кука судно
  • Финская полиция: морские кабели предположительно повредил нефтетанкер
  • Финляндия начала расследование дела о повреждении кабеля с участием танкера из теневого флота РФ

Помимо неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC  вчера в среду сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Повреждения затронули три различных кабеля, пишет Rus.Postimees.

25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один - компании CITIC Telecom.

По заверению компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены.

В настоящий момент причина перебоев неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие ведомства также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.

Внешние соединения Эстонии имеют многократное дублирование - в случае повреждения подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие морские кабели или наземные линии, проходящие через Латвию. Это гарантирует стабильное трансграничное интернет-соединение и бесперебойную работу различных услуг.

Сегодня в 16:00 началось экстренное заседание правительства Эстонии, после которого в 18:00 в пресс-зале дома Стенбока пройдет пресс-конференция.

Темы пресс-конференции - аварийное отключение Estlink 2 и защита подводной инфраструктуры. Участники пресс-конференции станут известны в течение дня, однако премьер-министр Кристьян Михал точно будет на месте.

Ляэнеметс о повреждении EstLink: все взгляды в Европе устремлены на одну страну

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад.

Ляэнеметс сообщил Postimees, что на инцидент вчера отреагировали пограничные суда как Финляндии, так и Эстонии. Пока рано говорить о дальнейших действиях и о том, будет ли возбуждено уголовное дело - это зависит от первых следственных мероприятий, в ходе которых, среди прочего, будет установлено, является ли причиной аварии человеческий фактор.

Ляэнеметс отметил, что если причиной действительно окажется человеческий фактор, то это уже третий подобный случай в Балтийском море за год, причем каждый раз главным подозреваемым оказывалось судно, принадлежащее китайской компании. По его словам, Китай должен начать давать больше ответов. "Все взгляды Европы устремлены в сторону одной страны", - подчеркнул министр.

Он считает, что если это снова человеческий фактор, то вопрос будет стоять не о действиях Эстонии и Финляндии, а о реакции всей Европы. Ляэнеметс не исключает, что последствия таких инцидентов могут быть сопоставимы с миграционными атаками, которые несколько лет назад затронули Литву, Польшу и Латвию, вынудив западные страны пересмотреть международные правила и нормы в сфере миграции. Таким же образом может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах.

По словам Лаури Ляэнеметса, пока рано говорить о том, будет ли экипаж эскортированного в финские воды судна доставлен на берег, так как это ограничено международными правилами. Тем не менее он считает, что в данной ситуации приоритетом и более разумным шагом будет допуск следователей на борт судна для проверки состояния якоря и других элементов.

Эстонский оператор Elering: повреждение EstLink2 не помешает странам Балтии отключиться от БРЭЛЛ

Измерения, проведенные в четверг системными операторами Elering и Fingrid, указывают на место повреждения эстонско-финской линии электропередачи EstLink2 в Балтийском море на финской стороне.

Как указала Elering, неисправность EstLink2 не помешает странам Балтии отключиться от контролируемого Россией частотного диапазона и присоединиться к общеевропейской электросети в начале февраля следующего года. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы завершить синхронизацию с континентальной европейской полосой частот без соединения EstLink2.

Физически предполагаемая неисправность еще не зафиксирована.

Финская компания Fingrid сообщила, что, исходя из предыдущего опыта, планируемая дата устранения неисправности - 1 августа следующего года.

Авария на EstLink2 может повлиять на цены на электроэнергию в Эстонии и других странах Балтии. Если в настоящее время в странах Балтии в изобилии используются возобновляемые источники энергии, соединение Эстония-Финляндия не окажет существенного влияния на цены. Влияние на цены более вероятно в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников невелико. В этом случае цена будет зависеть от газовых электростанций в странах Балтии и сланцевых электростанций в Эстонии.

Опираясь на опыт первой половины этого года, ожидается, что цена электроэнергии в странах Балтии будет немного выше, чем в странах Северной Европы. Однако в период пиковой нагрузки цена может быть и ниже, чем в северных странах, так как в Финляндии в период пиковой нагрузки также наблюдался дефицит электроэнергии, и электроэнергия поступала из Балтии в Финляндию.

Финская полиция расследует связь грузового судна с аварией EstLink2

Финская полиция расследует, связано ли иностранное грузовое судно с произошедшим в первый день Рождества аварийным отключением кабеля EstLink2 в Финском заливе. Полиция не стала уточнять в своем сообщении, связь какого судна изучается с аварией.

По данным полиции, расследование охватывает последовательность событий и полиция сотрудничает с погранохраной и другими ведомствами. Погранохрана Финского залива сказала вечером 25 декабря агентству STT, что обязательство информирования об этом инциденте передано полиции.

Финские власти задержали идущее под флагом Островов Кука судно

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи EstLink2 и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.

Финская полиция: морские кабели предположительно повредил нефтетанкер

Силовые ведомства Финляндии объявили на пресс-конференции в четверг, что подводные морские кабели между Эстонией и Финляндией, по всей видимости, были повреждены российским нефтяным танкером Eagle S, шедшим под флагом Островов Кука, пишет Postimees.

Финская полиция начала уголовное расследование по факту разрыва силового и трех коммуникационных кабелей, обвинив его в вандализме при отягчающих обстоятельствах. По имеющейся на данный момент информации, ущерб был нанесен якорем судна Eagle S, который финская полиция пока не нашла. Когда якоря были подняты, на поверхность вышли только якорные цепи.

На пресс-конференции силовые ведомства Финляндии неоднократно подчеркнули, что тот факт, что судно вошло в финские воды, дал Финляндии возможность подняться на борт Eagle S и провести расследование. По словам официальных лиц, ночь и задержание прошли мирно.

Финляндия пока не выходила на связь с Россией.

Финляндия начала расследование дела о повреждении кабеля с участием нефтетанкера из теневого флота РФ

По делу о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией начато расследование в отношении танкера Eagle S из российского теневого флота, шедшего под флагом Островов Кука, сообщили в четверг финские официальные лица.

Представитель Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардот заявил в четверг, что в отношении танкера Eagle S начато расследование по факту "диверсии при отягчающих обстоятельствах".

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