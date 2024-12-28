Звезда НХЛ Прайс похвалил молодого латвийского вратаря Фелдбергса

Фелдбергс в ходе состоявшегося в пятницу матча отразил 55 из 57 бросков, а также помог латвийским хоккеистам в серии буллитов обыграть Канаду со счетом 3:2. До сих пор у латвийских хоккеистов в матчах против Канады на юниорских чемпионатах мира были лишь поражения, причем большая часть из них - с большим счетом.

Обладатель награды самого ценного игрока НХЛ 2015 года Прайс на платформе Х, где он не писал более года, отметил игру Фелдбергса.

Feldbergs, wow. Well done kid.



On to the next one boys. 🇨🇦 — Carey Price (@CP0031) December 28, 2024

В данный момент профиль выступающего в юниорской лиге Квебека (QMJHL) Фелдбергса в базе данных Elite Prospects является самым просматриваемым за последние 12 часов. Второе место по просмотрам занимает автор победного броска Эрик Матейко.

За ходом матча на ледовой арене следили примерно 17 490 зрителей.

В продолжении турнира в субботу в 22:30 латвийские хоккеисты встретятся со сборной США, 30 декабря в 22:30 сыграют со сверстниками из Германии, а в последнем поединке подгруппы 31 декабря в 21:30 выйдут на лед против сборной Финляндии.

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