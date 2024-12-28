На обслуживаемой Rīgas meži высокой елке в Гризинькалнсе обитает ястреб-тетервятник, сообщили агентству LETA в компании Rīgas meži.
Жителей Гризинькалнса удивляет новый сосед - ястреб-тетеревятник
Это птица семейства ястребов средней величины, которая в последние годы все успешнее адаптируется к городской среде.
Как отмечает оператор коммунальной техники части предприятия Dārzi un parki Марис Угайнис, благодаря присутствию ястреба в Гризинькалнсе уже не видно хаоса, созданного воронами, который время от времени присутствует в других парках Риги.
По наблюдениям работников парка, в Гризинькалнсе гнездятся два ястреба-тетервятника, а в Риге в общей сложности около 40 пар ястребов, причем их число в последние годы несколько увеличивается.
Ястребы-тетервятники адаптировались к жизни в городских условиях, так как кормов и мест гнездования здесь предостаточно.
Как сказал агентству LETA орнитолог Руслан Матрозис, в Риге ястребы наблюдаются сравнительно часто, а под Ригой - еще чаще.
Курятины могут гнездиться в любой части города, где есть леса и парки.
Практически в любой точке города, где в небе можно увидеть летящих голубей, существует большая вероятность, что за ними последует ястреб-тетервятник. Голуби - основной корм для ястребов.
Помимо ястребов-тетервятников, в столице были замечены ястребы-перепелятники, различные соколы и совы, хотя этих птиц люди так часто не замечают, пока они не погибли и не упали, например, врезавшись в окна зданий.
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