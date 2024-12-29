Актриса Ребел Уилсон и латвийский дизайнер Рамона Агрума законно вступили в брак на церемонии в Сиднее

Пара в сентябре заключила брак на Сардинии, а затем влюбленные поженились снова, церемонию провела сестра Уилсон.

В 2023 году Ребел сделала Рамоне предложение в замке Спящей красавицы в Диснейленде.

44-летняя Уилсон сказала, что свадьба состоялась в ее родном городе. "Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гара могла приехать, и для нас было очень важно, чтобы она присутствовала", - написала она в Instagram.

Как сообщалось, 44-летняя актриса и 40-летняя дизайнер начали встречаться в конце 2021 года, но публично объявили о своем романе только в июне 2022 года.

Вскоре суррогатная мать родила на свет дочь пары Ройс Лиллиан, которая является биологическим ребенком Ребел.

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