Латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic в настоящее время невозможно представить потенциальному инвестору и стратегии первичного публичного размещения акций (IPO) как историю успеха, и важно, чтобы компания из-за отсутствия "заботливого хозяина" не была продана за "один евро", то есть по заниженной цене, заявил агентству LETA партнер международной консалтинговой компании SIA Grant Thornton Baltic Райтис Логинс.
Сейчас приоритетом является не продать airBaltic за "один евро", считает эксперт
Он отметил, что Латвия является единственной страной Балтии, которая до сих пор не смогла начать процесс листинга государственных предприятий на бирже, в отличие от правительств Эстонии и Литвы.
Кроме того, Логинс заявил, что в настоящее время публично поддерживаемый "карточный домик" airBaltic как история успеха IPO рухнул.
По словам Логинса, этот процесс изначально был довольно хрупким, а проблемы с техническим обслуживанием двигателей приведут к снижению доверия местных клиентов, которые являются основными и самыми лояльными пассажирами.
Они начнут отдавать предпочтение другим авиакомпаниям, что приведет к снижению продаж билетов.
В обозримом будущем это, вероятнее всего, отразится и на финансовых результатах компании, которые уже не будут столь обнадеживающими для поддержания прежнего "успешного" имиджа.
Эксперт также отметил, что выбранная airBaltic стратегия служит сигналом латвийскому правительству как главному акционеру о необходимости незамедлительных действий для того, чтобы совет и правление компании действовали в интересах государства.
Логинс считает, что промедление акционера с решением о смене руководства было бы невозможно ни в одной частной компании.
"Если раньше такой шаг тормозился историей о привлечении инвестора и IPO, то теперь это больше не может быть препятствием. Напротив, необходимо провести оценку того, что делать с этой компанией и как извлечь максимальную пользу из текущего финансового положения airBaltic, не допуская ее банкротства и не продавая за "евро", - подчеркнул он.
По его словам, замена совета может быть проведена быстро, поскольку приоритетом является нахождение максимально выгодного сценария развития.
Он также признал, что в настоящий момент компания находится не в лучшем положении с точки зрения потенциальных инвесторов, а ее стоимость могла бы сводиться лишь к приобретению ценного "авиационного парка" в качестве актива.
Логинс считает, что неспособность справляться с ситуацией вокруг airBaltic приведет к еще большему общественному недоверию к способности государства эффективно управлять стратегически важными предприятиями публичного капитала. Также пострадает и без того низкое доверие общества к листингу государственных компаний на бирже.
Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.
Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.
"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.
airBaltic объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.
Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.
Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.
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