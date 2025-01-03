Сейчас приоритетом является не продать airBaltic за "один евро", считает эксперт

"Если раньше такой шаг тормозился историей о привлечении инвестора и IPO, то теперь это больше не может быть препятствием. Напротив, необходимо провести оценку того, что делать с этой компанией и как извлечь максимальную пользу из текущего финансового положения airBaltic, не допуская ее банкротства и не продавая за "евро", - подчеркнул он.

По его словам, замена совета может быть проведена быстро, поскольку приоритетом является нахождение максимально выгодного сценария развития.

Он также признал, что в настоящий момент компания находится не в лучшем положении с точки зрения потенциальных инвесторов, а ее стоимость могла бы сводиться лишь к приобретению ценного "авиационного парка" в качестве актива.

Логинс считает, что неспособность справляться с ситуацией вокруг airBaltic приведет к еще большему общественному недоверию к способности государства эффективно управлять стратегически важными предприятиями публичного капитала. Также пострадает и без того низкое доверие общества к листингу государственных компаний на бирже.

Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.

Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.

"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.

airBaltic объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.

Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.

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