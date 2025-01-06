Впервые в истории: "Поток" получил "Золотой глобус" как лучший мультфильм

Gints Zilbalodis, director of the #GoldenGlobes nominated film 'Flow', hopes the nomination will introduce the movie to new audiences. pic.twitter.com/WYCC2CS5GO — The Hollywood Reporter (@THR) January 5, 2025

В творческую команду фильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист, художник и соавтор музыки Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, автор музыки Рихард Залюпе, артисты визуальных эффектов Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

В номинациях "Золотого глобуса" в этом году доминировала музыкальная криминальная комедия «Эмили Перец» (Emilia Pérez) платформы потоковой передачи фильмов и телесериалов «Netflix», выдвинутая на десять премий. Фильм был удостоен «Золотого глобуса» как лучший иностранный фильм (Non-English Language Film).

"Zelta globusa" nominācijās šogad dominēja filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformas "Netflix" muzikālā kriminālkomēdija "Emīlija Pereza" (Emilia Pérez), kas izvirzīta desmit balvām. Filma tika apbalvota ar "Zelta globusu" kā Labākā ārzemju filma (Non-English language film).

TVNET еще в середине декабря сообщал, что Американская киноакадемия в десяти призовых категориях обнародовала шорт-листы претендентов на номинации, и "Поток" пока находится в шорт-листе "Оскара" на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке". Кроме того, с большой долей вероятности, он будет номинирован и на номинацию "Лучший анимационный фильм".

Голосование членов киноакадемии, на котором будут определены претенденты на премию во всех 23 категориях, начнется 8 января и завершится 12 января, а официально утвержденный список номинантов будет объявлен 17 января.

Наконец, 3 января стало известно, что приключения черного кота и его соратников включены в лонг-лист премии Британской киноакадемии BAFTA и претендуют на номинацию в категориях "Лучший анимационный фильм", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший детский и семейный фильм". Список утвержденных номинантов станет известен 15 января.

TVNET GRUPA поздравляет авторов и создателей фильма с выдающимся успехом!

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