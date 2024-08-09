Как "Поток" стал мировой сенсацией? Разбор мультфильма

Спасаясь от глобального потопа, черный Кот вынужден укрыться в плывущей по бесконечному океану лодке с другими животными - Собакой, Лемуром, Капибарой и Птицей. Во время путешествия мимо остатков цивилизации жизням зверей начинает угрожать не только стихия, но и взаимные склоки.