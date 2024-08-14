В мире в восторге от мультфильма "Поток". Поговорили с одним из его создателей

Мультфильм Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) стал заметным событием на Каннском фестивале и еще до выхода в широкий прокат был выдвинут Латвией на "Оскар". О создании мультфильма и сфере 3D-анимации Латвии в целом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с работавшим над мультфильмом художником компьютерной 3D-графики Константином Вишневским.
Аниматор рассказал, что на самом деле в Латвии сфера 3D-анимации развита куда сильнее, чем может показаться стороннему наблюдателю.
"У нас большое количество художников, и индустрия вообще довольно развита, и довольно большая часть этой индустрии работает, например, на компьютерные игры. У нас также много фрилансеров, которые просто у себя дома работают, опять-таки, в тех же компьютерных играх, или в кино, или в рекламе. Но о них никто не слышит просто потому, что они сидят тихо у себя дома и работают", - объясняет Константин.
Он отмечает, что не только "Поток" является успешным примером латвийской анимации.