В мире в восторге от мультфильма "Поток". Поговорили с одним из его создателей

Аниматор рассказал, что на самом деле в Латвии сфера 3D-анимации развита куда сильнее, чем может показаться стороннему наблюдателю.

"У нас большое количество художников, и индустрия вообще довольно развита, и довольно большая часть этой индустрии работает, например, на компьютерные игры. У нас также много фрилансеров, которые просто у себя дома работают, опять-таки, в тех же компьютерных играх, или в кино, или в рекламе. Но о них никто не слышит просто потому, что они сидят тихо у себя дома и работают", - объясняет Константин.

Он отмечает, что не только "Поток" является успешным примером латвийской анимации.

"В Латвии своя довольно развитая анимационная школа со своим вкусом и стилем, который в мире, в принципе, довольно хорошо котируется. Речь, может, совсем не обязательно о широком зрителе, но, например, многие латвийские мультики пользуются популярностью и в Японии, по крайней мере на международных конкурсах. То есть стиль и качество анимации у нас вполне себе хорошие", - гордится Вишневский.