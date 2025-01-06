Видео Сборная США по хоккею U-20 стала чемпионом мира

В финале соревнований американские хоккеисты со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в овертайме обыграли сверстников из Финляндии.

Счет в матче на восьмой минуте открыли финны. Спустя пять минут американцы отыгрались, но неполную минуту спустя Финляндия вновь вышла вперед.

Во втором периоде финны вышли вперед 3:1, но до перерыва удержать преимущество не смогли - Брэндон Свобода и Кол Хатсон сравняли результат. До конца третьего периода счет не изменился.

Победу американцам на 9-й минуте овертайма принес 18-летний нападающий Тедди Стига, для которого эта шайба стала первой на турнире.

Отметим, что команды уже встречались в рамках группового турнира, и тогда со счетом 4:3 в овертайме победила Финляндия.

В свою очередь в матче за бронзу победу второй год подряд одержала сборная Чехии, которая со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) обыграла ровесников из Швеции.

Сборная США на чемпионате мира U-20 победила уже в седьмой раз.

В свою очередь сборная Латвии на этом чемпионате во второй раз подряд вышла в четвертьфинал, где со счетом 2:3 уступила шведам. В прошлом году латыши за место в полуфинале уступили американским сверстникам со счетом 2:7.

В прошлом году в матче за золото сборная США со счетом 6:2 обыграла шведов, а чехи в матче за бронзу со счетом 8:5 обыграли финнов.

В этом году в чемпионате мира принимали игроки 2005 года рождения и младше.

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