Сб, 11.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Соперница принцессы Уэльской? Королева Дании блистает на приеме во дворце

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Королева Дании Мэри выглядела особенно элегантно, когда вместе с мужем, королем Фредериком, приняла участие в новогоднем приеме для офицеров Вооруженных сил.

Мероприятие проходило во дворце Кристиансборг в Копенгагене. 52-летняя мать четверых детей Мэри выглядела очаровательно в блестящем сером платье с узором, начинающимся от талии и уходящим книзу.

Платье, созданное руками датского дизайнера Джули Фагерхольт (Julie Fagerholt), Мэри уже надевала ранее, в том числе на дипломатический прием в 2023 году.

Ее 56-летний муж, король Фредерик, выглядел не менее элегантно в военной форме.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти