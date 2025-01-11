Соперница принцессы Уэльской? Королева Дании блистает на приеме во дворце

Мероприятие проходило во дворце Кристиансборг в Копенгагене. 52-летняя мать четверых детей Мэри выглядела очаровательно в блестящем сером платье с узором, начинающимся от талии и уходящим книзу.

Платье, созданное руками датского дизайнера Джули Фагерхольт (Julie Fagerholt), Мэри уже надевала ранее, в том числе на дипломатический прием в 2023 году.

Ее 56-летний муж, король Фредерик, выглядел не менее элегантно в военной форме.

Фото: AP/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

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