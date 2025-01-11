Управляющая сетью салонов красоты Kolonna компания SIA Day SPA признана неплатежеспособной, согласно информации, опубликованной в Регистре неплатежеспособности.
Компания, управляющая салонами Kolonna, признана неплатежеспособной
Рижский городской суд объявил Day SPA неплатежеспособной в четверг, 9 января.
Администратором процесса неплатежеспособности назначена Занда Кокаре-Роде.
Срок подачи заявлений кредиторов установлен до 10 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что Рижский городской суд 26 февраля 2024 года инициировал дело о правовой защите Day SPA, однако 27 июня 2024 года дело было прекращено, так как план мероприятий процесса правовой защиты не поддержало большинство кредиторов, как того требует Закон о неплатежеспособности.
В 2022 году компания Day SPA работала с оборотом в 1288 евро и прибылью в 290 евро, согласно данным Firmas.lv. Финансовая информация за 2023 год не публиковалась.
Компания зарегистрирована в 2017 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем Day SPA является AS Lawrence Asset Management, а бенефициаром на основании права собственности выступает Иева Плауде-Релингере.
С весны 2023 года Day SPA управляет несколькими салонами красоты, расположенными в торговых центрах Domina Shopping, Dole, Origo и других местах. Также компании принадлежат салоны в Лимбажи, Лиепае и Юрмале.
Сообщалось также, что управляющая сетью гостиниц Kolonna компания SIA Latvijas-Vācijas kopuzņēmums Reho (Reho) была исключена из Регистра предприятий в декабре прошлого года.
Рижский городской суд 6 декабря 2024 года завершил процесс неплатежеспособности Reho, так как был выполнен план погашения требований кредиторов. Общая сумма заявленных требований незаложенных кредиторов "Reho" составила 5,116 млн евро.
LETA также сообщило, что в августе 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов в сети салонов красоты Kolonna.
Представители VID тогда сообщили, что в августе 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции провело 20 обысков в помещениях причастного к делу предприятия, а также в местах проживания лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.
Согласно данным Firmas.lv, в финансовом году, который длился с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, оборот компании от основной деятельности - предоставления услуг размещения в гостиницах - составил 736 280 евро, в то время как убытки компании достигли 1,258 миллиона евро. Дополнительные доходы от хозяйственной деятельности, включая услуги салонов красоты, составили 2,613 миллиона евро, а государственная поддержка составила 322 155 евро. Компания "Reho" управляла двумя гостиницами: Kolonna Hotel Brigita и Kolonna Hotel Rēzekne.
В отчете руководства за год отмечается, что в январе 2021 года Reho столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку в соответствии с решением налогового аудита VID от 11 января 2021 года компании был начислен налог в размере 2,243 миллиона евро. Эта сумма включала штраф в размере 300% и пеню на общую сумму 1,671 миллиона евро, а также основную сумму налога в размере 572 400 евро.
Кроме того, сообщалось, что в марте 2023 года Управление налоговой и таможенной полиции направило в Прокуратуру по делам налогов и таможни уголовное дело для начала уголовного преследования против четырёх лиц за выплату заработных плат "в конвертах" на сумму более трех миллионов евро.
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