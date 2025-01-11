Компания, управляющая салонами Kolonna, признана неплатежеспособной

Рижский городской суд 6 декабря 2024 года завершил процесс неплатежеспособности Reho, так как был выполнен план погашения требований кредиторов. Общая сумма заявленных требований незаложенных кредиторов "Reho" составила 5,116 млн евро.

LETA также сообщило, что в августе 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов в сети салонов красоты Kolonna.

Представители VID тогда сообщили, что в августе 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции провело 20 обысков в помещениях причастного к делу предприятия, а также в местах проживания лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.

Согласно данным Firmas.lv, в финансовом году, который длился с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, оборот компании от основной деятельности - предоставления услуг размещения в гостиницах - составил 736 280 евро, в то время как убытки компании достигли 1,258 миллиона евро. Дополнительные доходы от хозяйственной деятельности, включая услуги салонов красоты, составили 2,613 миллиона евро, а государственная поддержка составила 322 155 евро. Компания "Reho" управляла двумя гостиницами: Kolonna Hotel Brigita и Kolonna Hotel Rēzekne.

В отчете руководства за год отмечается, что в январе 2021 года Reho столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку в соответствии с решением налогового аудита VID от 11 января 2021 года компании был начислен налог в размере 2,243 миллиона евро. Эта сумма включала штраф в размере 300% и пеню на общую сумму 1,671 миллиона евро, а также основную сумму налога в размере 572 400 евро.

Кроме того, сообщалось, что в марте 2023 года Управление налоговой и таможенной полиции направило в Прокуратуру по делам налогов и таможни уголовное дело для начала уголовного преследования против четырёх лиц за выплату заработных плат "в конвертах" на сумму более трех миллионов евро.

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