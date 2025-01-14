"Худший год в моей жизни". Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб

Моргенштерн в соцсети Instagram опубликовал серию видео, в которых сообщил, что наблюдается у психиатра и принимает лекарства из-за развившихся психоза и депрессии. Он также признался в зависимости от алкоголя, который, по его словам, "помогает ему поддерживать душевное равновесие".

Исполнитель также назвал 2024 год худшим в жизни и рассказал, что провел месяцы в "зашторенной, полной мусора комнате в ежесекундной ненависти к себе и желании завершить карьеру".

"От многих слышал, что год кармический или что-то в этом роде. Верю! Чувствую, как отдал, отдаю и буду отдавать еще много долгов за свои чудные маневры и рок-н-ролльный лайфстайл. Как раз скоро 27 стукнет. А еще я выучил слово "последствия", - написал исполнитель.

26-летний рэпер заявил, что обращался к психотерапевтам, клиническим психиатрам, узнавал все о новых диагнозах, пил множество разных таблеток и наконец признал себя сверхзависимым человеком.

"Всем желаю здоровья (психического в том числе) и не брать пример с Моргенштерна. У меня хоть деньги на лечение есть. И не попадайтесь на удочки сиюминутного фальшивого счастья. Цените близких и родных - без них я бы этот пост уже вряд ли писал", - закончил Моргенштерн.

Музыкант рассказал о планах отправиться на реабилитацию после завершения концертного тура, чтобы наконец справиться с накопившимися проблемами. Рэпер также поблагодарил поклонников за то, что они посещали его концерты и хоть на короткое время заставляли его забыть о сложностях и переживаниях.

Напомним, что в июне 2022 года российский Минюст включил рэп-исполнителя Моргенштерна в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента". Сейчас артист находится в Дубае.

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