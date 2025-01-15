Как сообщает журнал Privātā Dzīve, актер получил работу преподавателя благодаря бывшей коллеге по театру. "Бывшая сотрудница отдела маркетинга Валмиерского драматического театра, уходя из этой школы, хотел передать вакансию надежному человеку. И подумала обо мне", - рассказывает Каспар.

"Я чувствую себя очень счастливым благодаря этой работе. Теперь, когда у меня есть официальный ежемесячный доход, в феврале или марте начнется процедура моего банкротства. В течение следующего года я буду ежемесячно выплачивать 30% своего дохода управляющему по делам о несостоятельности. Если все пойдет по плану, то через год мои долги будут списаны", - сообщил артист.

Зале рассказывает изданию:

"Некоторые студенты узнали во мне актера и попросили автограф. Я очень хорошо общаюсь со студентами. Я стараюсь заинтересовать их, а не заставлять что-то делать".

Каспар говорит, что его занятия в школе начинаются в 8.30 утра.

"Я живу в Межапарке и добираюсь до школы на двух видах общественного транспорта, это занимает час, полтора часа", - отмечает он.

Уже сообщалось, что в прошлом году Зале завершил четырехлетнюю тяжбу с театром "Дайлес", в ходе которой выяснилось, что он должен вернуть своему бывшему работодателю около 8 тысяч евро, которые театр выплатил ему несколько лет назад, выполняя решение суда в споре о его восстановлении в должности. Вместе с кредитными обязательствами актера общая сумма долга составляет 22 тысячи евро.

Больше читайте в номере от 14 января журналеа Privātā Dzīve.

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