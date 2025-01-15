Актер Каспар Зале неожиданно изменил свою жизнь: он стал учителем в Рижской Зиепниекалнской средней школе, где преподает ученикам актерское мастерство и ораторское искусство. Новая работа не только приносит ему удовольствие и дает возможность делиться своим опытом, но и помогает решить финансовые трудности, возникшие после долгой тяжбы с театром "Дайлес". По словам Зале, он очень рад новой жизненной роли, которая позволяет ему и расти самому, и помогать молодым людям развивать их творческие способности и воображение. "Я чувствую себя на своем месте", - говорит он.
От театра до школьной кафедры: актер Каспар Зале стал учителем
Как сообщает журнал Privātā Dzīve, актер получил работу преподавателя благодаря бывшей коллеге по театру. "Бывшая сотрудница отдела маркетинга Валмиерского драматического театра, уходя из этой школы, хотел передать вакансию надежному человеку. И подумала обо мне", - рассказывает Каспар.
"Я чувствую себя очень счастливым благодаря этой работе. Теперь, когда у меня есть официальный ежемесячный доход, в феврале или марте начнется процедура моего банкротства. В течение следующего года я буду ежемесячно выплачивать 30% своего дохода управляющему по делам о несостоятельности. Если все пойдет по плану, то через год мои долги будут списаны", - сообщил артист.
Зале рассказывает изданию:
"Некоторые студенты узнали во мне актера и попросили автограф. Я очень хорошо общаюсь со студентами. Я стараюсь заинтересовать их, а не заставлять что-то делать".
Каспар говорит, что его занятия в школе начинаются в 8.30 утра.
"Я живу в Межапарке и добираюсь до школы на двух видах общественного транспорта, это занимает час, полтора часа", - отмечает он.
Уже сообщалось, что в прошлом году Зале завершил четырехлетнюю тяжбу с театром "Дайлес", в ходе которой выяснилось, что он должен вернуть своему бывшему работодателю около 8 тысяч евро, которые театр выплатил ему несколько лет назад, выполняя решение суда в споре о его восстановлении в должности. Вместе с кредитными обязательствами актера общая сумма долга составляет 22 тысячи евро.
Больше читайте в номере от 14 января журналеа Privātā Dzīve.
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