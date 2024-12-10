Актер Каспарс Зале заявил, что готов заниматься любой работой, чтобы решить финансовые трудности. Особенно они обострились после последнего решения суда по спору с театром "Дайлес".
"Я готов выполнять любую работу!" Каспарс Зале ищет выход из финансовых трудностей
Ранее Apollo.lv писал, что актер Каспарс Зале проиграл судебное разбирательство против театра "Дайлес", которое продолжалось более трех лет. В результате ему придется расстаться с 12 000 евро.
В интервью журналу Kas Jauns актер признался, что общая задолженность достигла 22 000 евро, поэтому под давлением обстоятельств он готов выполнять любую работу.
"Физически я в хорошей форме, поэтому могу также хорошо выполнять физическую работу", - сказал Зале.
Правда, Каспарс не отрицает желания использовать свои таланты для работы в шоу-бизнесе. Он уже обзвонил все телеканалы, но пока безрезультатно.
Напомним, что во время пандемии театр "Дайлес" разорвал рабочие отношения с несколькими актерами - Зале, Сармите Рубуле, Мартиньшем Почем, Айей Дзерве и Иваром Аузинем. Зале сначала удалось восстановиться, но позже он снова был вынужден покинуть театр. Актер посчитал увольнение незаконным и подал в суд на театр "Дайлес".
Полную версию интервью читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря.
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