"Я готов выполнять любую работу!" Каспарс Зале ищет выход из финансовых трудностей

Ранее Apollo.lv писал, что актер Каспарс Зале проиграл судебное разбирательство против театра "Дайлес", которое продолжалось более трех лет. В результате ему придется расстаться с 12 000 евро.

В интервью журналу Kas Jauns актер признался, что общая задолженность достигла 22 000 евро, поэтому под давлением обстоятельств он готов выполнять любую работу.

"Физически я в хорошей форме, поэтому могу также хорошо выполнять физическую работу", - сказал Зале.

Правда, Каспарс не отрицает желания использовать свои таланты для работы в шоу-бизнесе. Он уже обзвонил все телеканалы, но пока безрезультатно.

Напомним, что во время пандемии театр "Дайлес" разорвал рабочие отношения с несколькими актерами - Зале, Сармите Рубуле, Мартиньшем Почем, Айей Дзерве и Иваром Аузинем. Зале сначала удалось восстановиться, но позже он снова был вынужден покинуть театр. Актер посчитал увольнение незаконным и подал в суд на театр "Дайлес".

Полную версию интервью читайте в номере журнала Kas Jauns от 10 декабря.

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