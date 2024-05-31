"У меня нет таких денег!": актер Каспарс Зале о приговоре суда

"Я сейчас не могу толком комментировать приговор, потому что все еще в процессе. Два года назад мы выиграли суд, мне выплатили компенсацию за простой, а это... Суд довольно странный - один раз принимает в одну сторону, потом в другую", - тяжело вздыхая, говорит актер изданию Privātā Dzīve.

Он не скрывает, что эта сумма во много раз превышает нынешний оклад актера. "У меня нет таких денег! Я только что снялся в четырех студенческих фильмах. Я сделал это безвозмездно. Мне за это не платили", - сказал Зале. Его единственный доход - минимальная зарплата в 700 евро на бумаге, которую он получает как штатный актер театра "Дайлес".

"Я небогат", - подчеркивает Каспарс.

Он предполагает, что приговор, скорее всего, будет обжалован.

Напомним, что во время пандемии театр "Дайлес" разорвал рабочие отношения с несколькими актерами - Зале, Сармите Рубуле, Мартиньшем Почем, Айей Дзерве и Иваром Аузинем. Зале сначала удалось восстановиться, но позже он снова был вынужден покинуть театр. Актер посчитал увольнение незаконным и подал в суд на театр "Дайлес". Суд длится уже несколько лет.

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