Шоссейный велогонщик Том Скуиньш, баскетболистка Кития Лакса и баскетболист Кристап Порзиньгис в среду, 15 января, на церемонии "Награды Трех звезд" в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2024 года.
Фото ⟩ Лакса, Скуиньш и Порзиньгис признаны лучшими спортсменами года в Латвии
На церемонии, прошедшей в Рижском цирке, звание лучшего спортсмена 2024 года было присвоено сразу двум спортсменам: занявшему пятое место на Олимпийских играх в Париже и четвертое место на чемпионате мира в групповом заезде Скуиньшу, а также чемпиону НБА Порзиньгису.
Их соперниками были хоккеист Увис Балинскис, баскетболист 3x3 Наурис Миезис и биатлонист Андрей Расторгуев.
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Лучшей спортсменкой года стала игрок сборной Латвии и итальянского клуба "Фамилия Скио" Кития Лакса, которая в 2024 году вместе с командой "Фенербахче" из Стамбула одержала победу в Евролиге и чемпионате Турции.
Среди ее соперниц были биатлонистка Байба Бендика, саночница Элина Иева Бота, лыжница Патриция Эйдука и теннисистка Алена Остапенко.
Лучшей паралимпийской спортсменкой года признана чемпионка Паралимпийских игр в Париже в метании копья (группа здоровья F-55) Диана Круминя, повторившая свой успех на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Париже она также заняла четвертое место в метании диска.
Ее соперницами были стрелок Маргита Канопка и лучница Иева Мелле.
Лучшим паралимпийским спортсменом года стал двукратный чемпион Паралимпийских игр в Париже по паравыездке Рихард Сникус с конем King of the Dance, победившим как в индивидуальных соревнованиях, так и в произвольной программе в группе Grade I.
Среди его соперников были легкоатлеты Айгарс Апинис и Эмилс Дзилна.
Спортсменами года в технических видах спорта стали экипаж ралли - пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис. В 2024 году они успешно дебютировали на чемпионате мира по ралли (WRC), став авторами одного из самых больших сюрпризов последних лет в соревнованиях WRC. На этапе WRC в Латвии они впервые в истории латвийского ралли выиграли два спецучастка.
Их соперниками были экипаж мотокросса Даниел и Бруно Лиелбардисы, спидвеист Анджей Лебедев, спортсмен по водному мотоспорту Нил Слакатис и автогонщик Томас Штолцерманис.
В номинации "Малая спортивная команда года" победили чемпионы Европы по пляжному волейболу Мартиньш Плявиньш и Кристиан Фокеротс, которые заняли третье место на этапе профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) Elite 16 в Рио-де-Жанейро.
На эту награду также были номинированы 3x3 баскетболисты Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо, а также пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова, ранее признанные лучшим пляжным волейбольным дуэтом Латвии.
В номинации "Спортивная команда года или профессиональный спортивный клуб" победу одержал футбольный клуб RFS, ставший чемпионом страны, обладателем Кубка Латвии и участником группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Конкурентами RFS в этом году были баскетбольный клуб Rīgas Zeļļi, мужская сборная Латвии по хоккею и молодежная (U-20) сборная Латвии по волейболу.
Тренером года был признан главный тренер команды RFS Виктор Мороз.
Его соперниками были главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу 3x3 Раймонд Фелдманис, тренер по пляжному волейболу Мартиньш Плявиньш, главный тренер мужской сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш и тренер Рихарда Сникуса по паравыездке Агнесе Розите.
Приз за лучшего молодежного спортивного тренера года, который присуждается Советом директоров латвийских спортивных образовательных учреждений, получил Гирт Катиньш, тренер BMX спортсменки Вероники Моники Стуришки, работающий с молодежью уже более 15 лет.
Звание "Восходящая звезда года" получил чемпион Европы 2024 года в паре с Мартиньшем Плявиньшем по пляжному волейболу Кристиан Фокеротс. Вместе с Густавом Аузиньшем он также одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров (U-20).
Он обошел таких соперников, как горнолыжницу Дженнифер Германе, прыгуна с шестом Валтера Крейша, автогонщика Томаса Штолцерманиса и BMX-фристайлист Эрнеста Зеболдса.
Приз за лучшую команду спортивных журналистов, присуждаемый фондом Артура Вайдера, получила команда авторов раздела MVP на сайте Delfi.lv: Ингмар Юрисонс, Алмантс Пойканс, Янис Фрейманис, Селина Пуке и Янис Бендзикс. Награда была вручена за разнообразие тем, аналитический подход, глубину и актуальность.
Звание "Самоуправление года в спорте" было присуждено Риге, где в прошлом году прошли Рижский марафон, квалификационные турниры Олимпийских игр по баскетболу и хоккею, этап чемпионата мира по ралли (WRC), а также этап серии "Гран-при" по спидвею.
На награду претендовали также Елгава, Лиепая, Сигулда и Мадона.
Победителем ежегодного конкурса Министерства образования и науки (IZM) "Учитель физкультуры года" стала Ивета Цауне - учитель физкультуры, классный руководитель и руководитель области здоровья и физической активности в Рижской 49-й средней школе.
Финалистами в этой номинации также стали Арвис Спруде из начальной школы имени Индрика Зебериня в Кулдиге и Аргита Джериня из средней школы Юглы в Риге.
В номинации "Спортивная семья года" победила семья Трепше из Марупе. Семья Трепше - преданные болельщики хоккея, впервые приведшие своего сына Рудольфа на хоккейный матч, когда ему было всего восемь месяцев. Несмотря на диагноз (расстройства аутистического спектра), Рудольф учится в гимназии Марупе и тренируется в хоккейной школе.
Награду "За вклад в спорт", лауреат которой был известен заранее, получил тренер по пулевой стрельбе Зигфрид Маркайнис. Он является многолетним тренером Тукумской спортивной школы, а его ученик Лаурис Страутманис участвовал в Олимпийских играх в Париже.
Во время церемонии были объявлены победители в 15 номинациях.
Все лауреаты получили награды в виде позолоченного кирпича весом 5 кг, созданного художником Артуром Аналтсом.
В 2023 году лучшими спортсменами Латвии были признаны бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов.
"Награду Трех звезд" организует Латвийский олимпийский комитет в сотрудничестве с Министерством образования и науки.
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