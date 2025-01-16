Фото Лакса, Скуиньш и Порзиньгис признаны лучшими спортсменами года в Латвии

Лучшим паралимпийским спортсменом года стал двукратный чемпион Паралимпийских игр в Париже по паравыездке Рихард Сникус с конем King of the Dance, победившим как в индивидуальных соревнованиях, так и в произвольной программе в группе Grade I.

Среди его соперников были легкоатлеты Айгарс Апинис и Эмилс Дзилна.

Спортсменами года в технических видах спорта стали экипаж ралли - пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис. В 2024 году они успешно дебютировали на чемпионате мира по ралли (WRC), став авторами одного из самых больших сюрпризов последних лет в соревнованиях WRC. На этапе WRC в Латвии они впервые в истории латвийского ралли выиграли два спецучастка.

Их соперниками были экипаж мотокросса Даниел и Бруно Лиелбардисы, спидвеист Анджей Лебедев, спортсмен по водному мотоспорту Нил Слакатис и автогонщик Томас Штолцерманис.

В номинации "Малая спортивная команда года" победили чемпионы Европы по пляжному волейболу Мартиньш Плявиньш и Кристиан Фокеротс, которые заняли третье место на этапе профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) Elite 16 в Рио-де-Жанейро.

На эту награду также были номинированы 3x3 баскетболисты Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо, а также пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова, ранее признанные лучшим пляжным волейбольным дуэтом Латвии.