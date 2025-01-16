Глава RAKUS: пьянство - огромная проблема латвийского общества

По словам главы RAKUS, пьянство также является одной из основных причин высокой загруженности больниц - лица, употребляющие алкоголь, регулярно попадают в больницы, перегружая оказание помощи по различным профилям.

По словам Станевича, в 2024 году количество госпитализированных в RAKUS увеличилось примерно на 2000 человек, и эта тенденция, в свою очередь, снижает возможности оказания плановой помощи, поэтому очереди на плановые услуги и обследования растут.

В настоящее время самые длинные очереди - на эндокринологию, кардиологию и МРТ.

Также, по словам Станевича, остро стоит проблема нехватки медсестер. Ситуация с медсестрами одинакова по всей Европе, но в медицинских учреждениях Латвии она еще серьезнее.

Новое поколение хочет более гибкого графика работы, что требует еще большего количества персонала, сказал Станевич.

Он отметил, что многие медицинские работники предпочитают работать в частных медицинских учреждениях, потому что там "более легкие" пациенты и меньше стресса. Глава RAKUS считает, что в связи со сложившейся ситуацией зарплаты сотрудников университетских больниц должны быть выше.

Говоря о строительстве нового отделения инфекционных заболеваний в RAKUS, где была упущена первая возможность получить многомиллионное европейское финансирование, Станевич выразил уверенность, что новое здание будет построено - процесс закупок уже начался, и проект должен быть завершен в 2027 году.

По словам Станевича, главной причиной неудачи первой закупки стало "голодание здравоохранения на протяжении десятилетий", поэтому, когда появляются деньги на развитие инфраструктуры, их пытаются ухватить слишком быстро и на слишком большие суммы, которые государство и больницы не в состоянии освоить.

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