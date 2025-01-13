Вместо двух больничных комплексов, возможно, построят один: RAKUS рискует потерять деньги ЕС

"Акционерное общество UPB не подало предложение на начальном этапе конкурса, так как регламент предусматривал очень короткий срок на проектирование и строительство с фиксированной конечной датой. Кроме того, предложения участников должны были оставаться действительными даже спустя шесть месяцев после их подачи, что еще больше сокращало время, отведенное на реализацию проекта. Эта комбинация факторов создавала высокую вероятность того, что проект не удастся завершить в установленные сроки, что, в свою очередь, грозило большими финансовыми и репутационными рисками", - отметил председатель правления AS UPB Дайнис Берзиньш.

По неофициальной информации программы, в начале прошлого года Восточная больница обращалась к строительным компаниям с вопросом, готовы ли они реализовать половину проекта до середины 2026 года.

Однако в последний момент финансовое предложение от них потребовали на все четыре здания с теми же сроками выполнения. Кроме того, оценка конкурса могла занять до шести месяцев, которые нельзя было бы прибавить к сроку выполнения работ. В такой ситуации победитель конкурса, отказавшийся подписывать контракт, терял бы один миллион евро залоговых средств.

Политик от партии "Новое Единство", отвечающий за сферу здравоохранения, Хосам Абу Мери заявил, что не будет возлагать ответственность на руководство Восточной больницы за неудачно организованный конкурс и потерю средств Фонда восстановления, предназначенных для этого проекта.

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