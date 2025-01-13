Один из крупнейших строительных проектов в сфере здравоохранения по-прежнему находится под вопросом. Конкурс на строительство нового Инфекционного центра в Восточной больнице завершился безрезультатно: ни одна строительная компания не подала заявку. В результате Латвия упустила возможность построить его за 100 миллионов евро, выделенных Европой для устранения последствий пандемии, сообщает передача Nekā personīga.
Вместо двух больничных комплексов, возможно, построят один: RAKUS рискует потерять деньги ЕС
Министр здравоохранения не будет искать виновных, но готов отстаивать идею строительства комплекса за счет перераспределения средств, предназначенных для второго по величине медицинского учреждения - Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS). Повторный конкурс должен завершиться в этом месяце, но есть риск, что он снова закончится без результата.
Во время пандемии Covid-19 Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) была крупнейшим медицинским учреждением, оказывающим помощь пациентам. Именно поэтому ей выделили львиную долю - 100 миллионов евро из средств Фонда восстановления Европейского союза для строительства нового корпуса инфекционных заболеваний и здоровья легких.
На том месте, где сейчас находится площадка для посадки вертолета, строительные работы должны были начаться в январе, но оно по-прежнему пустует. В конкурсе, объявленном в прошлом году, не участвовал ни одна строительная компания.
Идея нового корпуса для лечения инфекционных заболеваний на территории больницы "Гайльэзерс" появилась четыре года назад. Проект был разработан финской архитектурной компанией AW2 Architects Oy, специализирующейся именно на проектировании медицинских учреждений.
В новый корпус планировалось перевести как пациентов Инфекционного центра, так и Центра туберкулеза и заболеваний легких, расположенного в Упеслеяс.
Ситуация там особенно критическая: крыша здания протекает, значительных ремонтных работ не проводилось в последние годы, и здание уже давно не соответствует требованиям медицинских учреждений 21 века.
Андра Цирула (главный врач Центра туберкулеза и заболеваний легких):
- Здесь ничего не сделано!
Nekā personīga:
- Сколько таких палат?
- Я насчитала - 12 палат!
Здесь был ремонт, но если крыша регулярно протекает, то остальной ремонт тоже идет насмарку. Окна здесь меняли когда-то давно, лет 20 назад.
Председатель правления RAKUS Нормунд Станевич:
- Это и есть инфекционный центр и центр заболеваний легких. То, о чем мы говорим. Каждая из этих палат - как отдельная ячейка.
Там предусмотрена отдельная вентиляция и все остальное. Почему? Потому что, если мы посмотрим, что происходит в Сауриеши, в Центре туберкулеза и заболеваний легких, там и туберкулез, и Covid-19, и все остальное.
И на этаж одна туалетная комната. Ты можешь лечить сколько угодно, но инфекция распространяется непрерывно.
Новый корпус должен был быть завершен к середине следующего года. Финансирование проекта - 100 миллионов евро (99 972 040) - было запланировано из Европейского фонда восстановления. Срок использования этих средств продлить невозможно.
В конкурсе Восточной больницы участники так называемого "строительного картеля" участвовать не могли. На конкурс квалифицировались четыре претендента, которые были заинтересованы в строительстве нового корпуса.
Как компания UPB, так и участники специально созданного для этого конкурса объединения строителей - все опытные подрядчики, ранее участвовавшие в государственных заказах.
Конкурс был объявлен весной. Однако на втором этапе, когда на основе технического решения нужно было подавать финансовые предложения, никто из претендентов не подал заявку. Стало ясно, что потратить миллионы из фонда восстановления на строительство нового комплекса не представляется возможным.
Nekā personīga:
- На ком лежит ответственность?
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"):
- Ну, понимаете, сложно говорить об ответственности, потому что процесс длился более года, были многочисленные (обжалования от предпринимателей).
NP: - Возможно, конкурс был составлен неправильно, были нереальные сроки строительства, где-то произошла ошибка?
Хосам Абу Мери:
- Я понимаю, что [никто не подал заявку] больше из-за времени.
Председатель правления RAKUS Нормунд Станевич:
- Трудно судить, какие риски подрядчики приняли или не приняли, принимая такие решения. Возможно, учитывая опыт, который у нас был c больницей имени Паула Страдиня, этот договор был в интересах больницы. И обеспечивал обязательство завершить объект вовремя.
Основными причинами, по словам участников конкурса, из-за которых они не подали заявки на участие в тендере Восточной больницы, были слишком высокие штрафные проценты, заложенные в контракте, и нереальные сроки выполнения проекта.
"Мы считали, что для проекта такого масштаба разработать строительный проект, а затем выполнить строительные работы до 1 июня 2026 года (примерно за 18 месяцев, при условии, что контракт был бы подписан еще в декабре прошлого года), по нашему мнению, ни при каких обстоятельствах невозможно", - прокомментировало объединение поставщиков Hipokrāta 2.
"Акционерное общество UPB не подало предложение на начальном этапе конкурса, так как регламент предусматривал очень короткий срок на проектирование и строительство с фиксированной конечной датой. Кроме того, предложения участников должны были оставаться действительными даже спустя шесть месяцев после их подачи, что еще больше сокращало время, отведенное на реализацию проекта. Эта комбинация факторов создавала высокую вероятность того, что проект не удастся завершить в установленные сроки, что, в свою очередь, грозило большими финансовыми и репутационными рисками", - отметил председатель правления AS UPB Дайнис Берзиньш.
По неофициальной информации программы, в начале прошлого года Восточная больница обращалась к строительным компаниям с вопросом, готовы ли они реализовать половину проекта до середины 2026 года.
Однако в последний момент финансовое предложение от них потребовали на все четыре здания с теми же сроками выполнения. Кроме того, оценка конкурса могла занять до шести месяцев, которые нельзя было бы прибавить к сроку выполнения работ. В такой ситуации победитель конкурса, отказавшийся подписывать контракт, терял бы один миллион евро залоговых средств.
Политик от партии "Новое Единство", отвечающий за сферу здравоохранения, Хосам Абу Мери заявил, что не будет возлагать ответственность на руководство Восточной больницы за неудачно организованный конкурс и потерю средств Фонда восстановления, предназначенных для этого проекта.
Nekā personīga:
- Руководству больницы Страдиня вы не доверяли в подобном случае. Руководству RAKUS доверяете?
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери:
- Весь этот процесс проходил при предыдущем руководстве. Это не было начато при нынешнем руководстве. Поэтому нынешнее руководство не несет ответственности за все предыдущие решения. По крайней мере, так выглядело. Предыдущее руководство - там было слишком много неразберихи и затягивания. Много раз.
В настоящее время объявлен повторный конкурс, который завершится 31 января. Чтобы новый инфекционный центр все же был построен, планируется использовать средства, предназначенные для корпуса B больницы Страдиня.
Nekā personīga:
- Значит, корпус B больницы Страдиня не будет построен?
Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин:
- Речь не идет о том, чтобы не строить корпус B. Речь идет о стратегически важном завершении строительства корпуса A2.
Программа уже рассказывала, что строительство корпуса A2 больницы Страдиня было приостановлено, а договор с компанией Velve расторгнут. Сейчас ищут новых строителей для завершения начатых работ. За это время затраты на строительство только выросли, все сроки сорваны.
Корпус B даже не начали строить, и для него больше нет необходимых 300 миллионов. Поэтому из доступных в настоящее время средств Европейского фонда регионального развития завершат строительство корпуса A2 в больнице Страдиня, а примерно 60 миллионов перераспределят в пользу нового корпуса Восточной больницы.
Таким образом, вместо того чтобы в ближайшие годы построить важные комплексы для двух крупнейших лечебных учреждений, удастся возвести, в лучшем случае, только один. Руководитель Восточной больницы, который одновременно возглавляет временный совет больницы Страдиня, по этому поводу не переживает.
Nekā personīga:
- То, что источник финансирования взят из другой больницы, где вы, кстати, являетесь членом совета, вас это не смущает?
Председатель правления RAKUS Нормунд Станевич:
– Мы видим, что за любую ошибку или неудачу в одной из университетских больниц расплачивается другая университетская больница.
В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что неосвоенные средства Фонда восстановления, выделенные Восточной больнице, нельзя считать потерянными.
Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин:
- Те 100 миллионов, которые были предназначены для нового инфекционного центра, частично перенаправляются самой RAKUS: это около 47 миллионов, из которых 32 миллиона предусмотрены для закупки оборудования, а 15 миллионов - на нулевой цикл создания инфекционного центра.
Оставшиеся 50 миллионов министерство предложит направить на развитие других проектов в лечебных учреждениях. Из региональных больниц самую крупную сумму – 7 миллионов - может получить Даугавпилсская больница. А Детской больнице направят 18 миллионов, чтобы она могла провести реновацию операционного блока и завершить другие начатые проекты. Для этого еще требуется одобрение Европейской комиссии и решения правительства.
"Да, на данный момент предусмотрено, что происходят изменения между этими строительными объектами. Мы, безусловно, используем всю предлагаемую Европейской комиссией гибкость, различные методы и подходы, чтобы реагировать на те риски и вызовы, которые мы выявили", - заявил заместитель госсекретаря Министерства финансов Арманд Эберхард.
В настоящее время в объявленном конкурсе на строительство Инфекционного центра Восточной больницы срок выполнения проекта продлен на год, и первый этап комплекса должен быть завершен в 2027 году. Опрошенные программой строители осторожно высказываются о возможности участия в повторном конкурсе, если новый договор будет предложен.
Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин:
- Параллельно мы обсуждаем потенциальные альтернативы на случай, если что-то снова сорвется. На данный момент стоимость риска, если вновь не удастся провести этот новый тендер, о чем не хотелось бы думать, составит 15 миллионов евро из средств Фонда восстановления. На данный момент это цена риска.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери:
- Я надеюсь, что возможность участвовать все-таки появится. Именно поэтому сроки были продлены, а объем проекта уменьшен. Я все же надеюсь, что найдется строитель, который сможет построить хотя бы эту меньшую часть за два года. Как видите, например, в Туберкулезной больнице сейчас нет нормальных помещений. Но в Европейском Союзе не может быть такая больница.
Как признали в Министерстве здравоохранения в интервью программе, если до конца января в повторном конкурсе вновь не подаст заявки ни один строитель, то придется начинать концептуальные обсуждения о том, что и как нужно улучшать не только в самом тендере или проекте, но и в государственном подходе к строительным тендерам и законодательстве о закупках.
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