"Ситуация стабильно плохая", - говорят врачи, видя, сколько ресурсов латвийских больниц ежедневно направляется на лечение алкоголиков. Зависимых лечат, затем выписывают домой, и часто уже через несколько дней они снова оказываются в больнице в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Больницы Латвии перегружены большим количеством алкоголиков
У Илзе Ягмане, врача Восточной больницы, дежурный день. Сегодня были выписаны пять пациентов, но неизвестно, когда они вернутся, может быть, вечером.
Она говорит с легкой иронией, что в отделении токсикологии в этот раз относительно тихо. Обычно все койки заняты, и более половины пациентов находятся здесь из-за алкоголя.
"Беспокоит то, что эти пациенты часто молоды и не знают, что алкоголизм вызывает столько проблем", - говорит Илзе Ягмане, заведующая отделением клинической токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).
Медицинские учреждения Латвии ежедневно перегружены алкоголиками. Врачи признают: ситуация стабильно плохая.
В больницу поступает много пациентов, регулярно употребляющих алкоголь. Их госпитализируют и проводят всевозможные сложные обследования, чтобы помочь им. Затем их выписывают, и через некоторое время они снова оказываются в руках медиков. В больнице есть пациент, который за последние два года был здесь тридцать раз, а другой пациент - пятьдесят раз.
Но помощь оказывается, потому что ситуация острая и есть риск смерти.
"У нас были рекордсмены - мужчина с показателем алкоголя в крови 8,15 промилле на Рождество и пациент с показателем в шесть промилле", - поделилась Илзе Ягмане.
"В день в больницу поступает около 200 человек, и почти половина из них находится в состоянии алкогольного опьянения. Они нетерпеливы и агрессивны, что также доставляет немало хлопот персоналу", - добавила медик.
"Это большая нагрузка, особенно для приемного отделения. Кроме того, нельзя исключить свежие травмы, которые требуют обследования, а это ресурсы и расходы", - отметила Ягмане.
Большую часть расходов покрывает государство, но есть и сооплата со стороны пациента: в реальности он часто остается в долгах. Даже в несколько тысяч.
В Латвии нельзя лечить таких людей от зависимости принудительно. Это добровольная мера, говорят эксперты в данной области, добавляя, что часто эти люди также отрицают, что у них есть проблемы с алкоголем.
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