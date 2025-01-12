Видео Больницы Латвии перегружены большим количеством алкоголиков

У Илзе Ягмане, врача Восточной больницы, дежурный день. Сегодня были выписаны пять пациентов, но неизвестно, когда они вернутся, может быть, вечером.

Она говорит с легкой иронией, что в отделении токсикологии в этот раз относительно тихо. Обычно все койки заняты, и более половины пациентов находятся здесь из-за алкоголя.

"Беспокоит то, что эти пациенты часто молоды и не знают, что алкоголизм вызывает столько проблем", - говорит Илзе Ягмане, заведующая отделением клинической токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

Медицинские учреждения Латвии ежедневно перегружены алкоголиками. Врачи признают: ситуация стабильно плохая.

В больницу поступает много пациентов, регулярно употребляющих алкоголь. Их госпитализируют и проводят всевозможные сложные обследования, чтобы помочь им. Затем их выписывают, и через некоторое время они снова оказываются в руках медиков. В больнице есть пациент, который за последние два года был здесь тридцать раз, а другой пациент - пятьдесят раз.

Но помощь оказывается, потому что ситуация острая и есть риск смерти.