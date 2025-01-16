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Наконец-то раскрыт истинный окрас кота из "Потока"

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Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: Gints Zilbalodis/Filma "Straume"

Вы тоже думали, что знаменитый кот из мультфильма "Поток" черный? Оказывается, это не так! Создатель фильма Гинт Зилбалодис наконец разрешил все споры, уточнив истинный цвет шубки кота.

Зилбалодис обратился с объяснением к своим подписчикам в социальной сети X:

"Хотя я уже много раз говорил об этом, до сих пор существует некоторая путаница с цветом кота в "Потоке". Он темно-серый, а не черный".

Интересно, что кот уже начал свою жизнь вне фильма, причем преимущественно в черном, а не в темно-сером цвете.

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