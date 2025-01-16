Вы тоже думали, что знаменитый кот из мультфильма "Поток" черный? Оказывается, это не так! Создатель фильма Гинт Зилбалодис наконец разрешил все споры, уточнив истинный цвет шубки кота.
Наконец-то раскрыт истинный окрас кота из "Потока"
Зилбалодис обратился с объяснением к своим подписчикам в социальной сети X:
"Хотя я уже много раз говорил об этом, до сих пор существует некоторая путаница с цветом кота в "Потоке". Он темно-серый, а не черный".
Even though I’ve said this many times, there is still some confusion about the color of the cat in Flow. It’s dark grey, not black. pic.twitter.com/QvoavGFZNS— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 15, 2025
Интересно, что кот уже начал свою жизнь вне фильма, причем преимущественно в черном, а не в темно-сером цвете.
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