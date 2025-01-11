Котенок из анимационного фильма "Поток" покоряет мир, а в Латвии художники и компании активно создают произведения искусства и продукты с персонажем мультфильма. Уже выпущена настольная игра, а продюсер фильма намекнул, что, возможно, появятся игрушки и конфеты. TVNET+ узнал, поддержат ли культ котенка Банк Латвии и Latvijas Pasts, выпустив специальные монеты и почтовые марки?
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Культ кота из мультфильма "Поток": появятся ли монеты и марки с его изображением?
Банк Латвии ранее выпускал коллекционные монеты с изображением котов.
Например, в 2015 году была представлена коллекционная монета "Пять котов" с номинальной стоимостью 5 евро, а в 2019 году - особая монета по мотивам литературного произведения Карлиса Скалбе "Кошкина мельница".