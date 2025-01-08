Его создал художник KIWIE, отметив таким образом культурную значимость этого персонажа. Этот рисунок стал первым граффити, посвященным герою фильма, но, судя по реакции публики, далеко не последним.

Этот обаятельный персонаж уже стал народным феноменом, вдохновляя художников, дизайнеров и создателей игр в Латвии и за ее пределами.

Архитектор Иварс Вейнбергс создал фотоколлаж, который метафорически отражает важность успеха мультфильма для Латвии и ее жителей.

В свою очередь, сценограф и визуальный художник Рейнис Дзудзило посвятил коту минималистичный рисунок, который он опубликовал в своем Instagram под ником @_redzu. Этот аллегорический портрет черного кота обретает символический смысл, воплощая загадочность и креативность фильма.

Помимо граффити и арт-проектов, черный кот стал героем настольной игры Flow, разработанной латвийской компанией Brain Games. Игра была создана в рекордно короткие сроки - всего за 2,5 месяца, что значительно быстрее обычных нескольких лет. Как объяснил инициатор проекта, руководитель компании Brain Games Publishing Эгил Грасманис, ускорить процесс позволила работа над игрой исключительно в Латвии, а также тесное сотрудничество с создателями мультфильма - Гинтом Зилбалодисом и Матисом Кажей - и иллюстратором игры Рейнисом Петерсоном.

Первый тираж игры полностью раскупили уже в декабре, и в начале января ожидается новый. Помимо настольной игры, для детей выпущена раскраска по мотивам мультфильма, которая все еще доступна в книжных магазинах.

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