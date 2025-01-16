Почему в магазине на масле были установлены магниты? Рассказывает торговец

​LSM+ посетил магазин, в котором было снято видео про масло с датчиками. Однако во время посещения масло было уже без датчиков.

Администрация торговой сети подтвердила, что такие магниты действительно были размещены на пачках с маслом, но назвали это человеческой ошибкой.

"В этом конкретном случае наши коллеги немного перестарались и поставили такие магниты на пачки с маслом, хотя по нашим стандартам и процедурам мы на масло такую физическую защиту - магниты - не ставим", - рассказала представитель торговой сети Maxima Рейна Анна Лочмеле.

"Позже мы связались с конкретными магазинами и попросили убрать. И сейчас в магазинах больше таких магнитов нет", - добавила она.

Журналисты смогли анонимно поговорить с работниками этого магазина, которые рассказали, почему были поставлены магниты на сливочное масло.

"Воруют много. Десять [пачек в день] точно. Сейчас пока нет, потому что не привыкли. А раньше так воровали, что прям ужас", - поделились сотрудники магазина.

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