Lidl ввел сканирование чеков на выходе. Зачем?

И у некоторых это вызвало бурю возмущения. Как пишут латвийские СМИ, в соцсетях появились посты в стиле: "Я так обрадовался, что у них наконец-то появились кассы самообслуживания. Но нет, чтобы оттуда выбраться, нужно отсканировать чек, и только тогда ворота откроются! Стоишь, как дурак, нагруженный товарами, и пытаешься это сделать. Еще у обычных касс такое введите - как в тюрьме будет". Мнения в обществе разделились - одни говорят, что это обычная практика в Европе, другие недовольны, что им не доверяют.