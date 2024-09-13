Lidl начал оснащать магазины кассами самообслуживания. Но покупателей ждал сюрприз: дополнительно появились "ворота безопасности", для открытия которых надо просканировать чек. Некоторые были недовольны, мол, покупателей заведомо считают нечистыми на руку. TVNET+ выяснил, насколько уникальна такая система, как обстоят дела с магазинными кражами в Латвии и эффективны ли внешние антикражные системы в принципе?
Для абонентов
Lidl ввел сканирование чеков на выходе. Зачем?
После нескольких лет работы на латвийском рынке Lidl решил осчастливить покупателей и открыл долгожданные кассы самообслуживания. Первые из них установили в магазине на ул. Лубанас.
Компания обещает за несколько месяцев оснастить все свои магазины, инвестировав в это около 2 млн евро: в каждом супермаркете установят от 6 до 10 касс самообслуживания.
Однако оказалось, что оснащение кассовых зон у немецкого ритейлера несколько отличается от привычного латвийским покупателям. Для того, чтобы покинуть зону самообслуживания, клиентам сначала нужно отсканировать чек.