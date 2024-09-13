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Lidl ввел сканирование чеков на выходе. Зачем?

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Антикражные ворота со сканированием чеков в Lidl
Антикражные ворота со сканированием чеков в Lidl Фото: Пресс-фото Lidl

Lidl начал оснащать магазины кассами самообслуживания. Но покупателей ждал сюрприз: дополнительно появились "ворота безопасности", для открытия которых надо просканировать чек. Некоторые были недовольны, мол, покупателей заведомо считают нечистыми на руку. TVNET+ выяснил, насколько уникальна такая система, как обстоят дела с магазинными кражами в Латвии и эффективны ли внешние антикражные системы в принципе?

После нескольких лет работы на латвийском рынке Lidl решил осчастливить покупателей и открыл долгожданные кассы самообслуживания. Первые из них установили в магазине на ул. Лубанас.

Компания обещает за несколько месяцев оснастить все свои магазины, инвестировав в это около 2 млн евро: в каждом супермаркете установят от 6 до 10 касс самообслуживания.

Однако оказалось, что оснащение кассовых зон у немецкого ритейлера несколько отличается от привычного латвийским покупателям. Для того, чтобы покинуть зону самообслуживания, клиентам сначала нужно отсканировать чек.

И у некоторых это вызвало бурю возмущения. Как пишут латвийские СМИ, в соцсетях появились посты в стиле: "Я так обрадовался, что у них наконец-то появились кассы самообслуживания. Но нет, чтобы оттуда выбраться, нужно отсканировать чек, и только тогда ворота откроются! Стоишь, как дурак, нагруженный товарами, и пытаешься это сделать. Еще у обычных касс такое введите - как в тюрьме будет". Мнения в обществе разделились - одни говорят, что это обычная практика в Европе, другие недовольны, что им не доверяют.

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