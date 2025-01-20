Таллиннская группа Carnival Brain приняла участие в национальном отборе на "Евровидение-2025" от Молдовы и вышла в финал. Об этом стало известно 18 января, когда в Кишиневе завершился этап живых прослушиваний. Всего в финал вышли 12 исполнителей, пишет Limon.ee.
ВИДЕО ⟩ Группа из Таллинна может представить Молдову на "Евровидении-2025"
В Таллинне живут двое ребят из Молдовы - Антон Рагоза и Думитру Голбан. Антон дважды выступал на "Евровидении" и в 2017 году занял на конкурсе третье место. Дима - музыкальный продюсер, композитор и настоящий гений звука.
В 2019 году парни создали проект Carnival Brain, а четыре месяца назад они выпустили клип на трек Tere, Eesti! и в сентябре написали музыку к тизеру фильма "Инспектор по делам несовершеннолетних".
Теперь же стало известно, что Carnival Brain прошли в финал национального отбора на "Евровидение-2025" от Молдовы с песней Semafoare, которую парни исполнили вместе с певцом Bacho. Клип на песню снимался в Таллинне.
22 февраля Bacho & Carnival Brain поборются за право представлять Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в швейцарском городе Базель.