ВИДЕО Группа из Таллинна может представить Молдову на "Евровидении-2025"

В Таллинне живут двое ребят из Молдовы - Антон Рагоза и Думитру Голбан. Антон дважды выступал на "Евровидении" и в 2017 году занял на конкурсе третье место. Дима - музыкальный продюсер, композитор и настоящий гений звука.

В 2019 году парни создали проект Carnival Brain, а четыре месяца назад они выпустили клип на трек Tere, Eesti! и в сентябре написали музыку к тизеру фильма "Инспектор по делам несовершеннолетних".

Теперь же стало известно, что Carnival Brain прошли в финал национального отбора на "Евровидение-2025" от Молдовы с песней Semafoare, которую парни исполнили вместе с певцом Bacho. Клип на песню снимался в Таллинне.

22 февраля Bacho & Carnival Brain поборются за право представлять Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в швейцарском городе Базель.