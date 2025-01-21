После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы его отец Райтис пытается жить дальше, заботясь о верном друге спортсмена - американском питбультерьере Бу. Это непростое время, но Райтис не скрывает: присутствие собаки помогает ему хранить память о сыне.
Отец Тиммы рассказал, как живет после смерти сына
Райтис, который работает тренером по баскетболу в Краславе, в беседе с журналом Prīvātā Dzīve признался, что после смерти сына его график, ранее довольно напряженный, изменился: "Сейчас я провожу только тренировки и местные игры, потому что все остальное время уделяю собаке Яниса Бу".
Райтис заботится о собаке уже три недели. Это второй пес Яниса, который живет у него. Два лета Райтис присматривал за собакой сына Мамбой, но в конце лета 2021 года с ней произошел несчастный случай.
"Собака попала под машину", - вспоминает Райтис. Теперь он не скрывает, что потеря Мамбы разрушила его отношения с сыном.
"После этого мой телефонный номер заблокировали и Янис, и Анна (Седокова. - Прим. ред.). С тех пор мы стали жить по разные стороны пропасти", - сказал журналу Райтис.
Его голос срывается, когда он рассказывает о том, как теперь стал хозяином новой собаки своего сына: "Я помню, как 17 декабря написал в Instagram друзьям Яниса Марку и Гарсии, просил их помочь вернуть в Латвию пса моего сына Бу, который находился в Майами. Меня впечатлила полученная от них поддержка, спасибо им за это".
Марк Пугачев - бизнесмен из Беларуси, они познакомились с Тиммой в Майами. Ранее Марк в соцсетях сам рассказывал о том, как перевозил Бу: "Невозможная операция была выполнена в кратчайшие сроки. У меня аж слезы от всей этой движухи. Вы представить себе не можете, что такое перевезти питбуля, который не выполняет команды, из США в Европу в салоне самолета".
Райтис подчеркивает, что Марк совершил героический поступок, сев в самолет вместе с Бу и убедив всех, что это его собака. "Чтобы убедиться, что рядом с Бу не сидит посторонний человек, Марк выкупил в самолете и один ряд перед собой, и один сзади. Если бы, не дай Бог, Бу кого-то укусил, собаку бы ликвидировали, а Марку пришлось бы сесть в тюрьму. В Америке очень строгие правила на этот счет", - говорит Райтис, который встречал Марка и собаку в столице Франции Париже.
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