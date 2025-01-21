Отец Тиммы рассказал, как живет после смерти сына

Марк Пугачев - бизнесмен из Беларуси, они познакомились с Тиммой в Майами. Ранее Марк в соцсетях сам рассказывал о том, как перевозил Бу: "Невозможная операция была выполнена в кратчайшие сроки. У меня аж слезы от всей этой движухи. Вы представить себе не можете, что такое перевезти питбуля, который не выполняет команды, из США в Европу в салоне самолета".

Райтис подчеркивает, что Марк совершил героический поступок, сев в самолет вместе с Бу и убедив всех, что это его собака. "Чтобы убедиться, что рядом с Бу не сидит посторонний человек, Марк выкупил в самолете и один ряд перед собой, и один сзади. Если бы, не дай Бог, Бу кого-то укусил, собаку бы ликвидировали, а Марку пришлось бы сесть в тюрьму. В Америке очень строгие правила на этот счет", - говорит Райтис, который встречал Марка и собаку в столице Франции Париже.