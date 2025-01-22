Ринкевич: Случаи с дронами стали тестами, которые показали наши слабые места

Он признал, что случаи с дронами являются гибридными тестами, которые показывают "наши слабые места и бездействие". Инцидент с российскими дронами в Гайгалаве уже обсуждался, а инцидент в Рижском аэропорту Ринкевич предложил рассмотреть в Совете по национальной безопасности.

Президента шокировал "пинг-понг ответственности" за произошедшее, из чего он сделал вывод, что Рижский аэропорт не повысил эффективность своих радаров для обнаружения угроз.

"С высоких трибун мы говорим о гибридной войне, но Государственная полиция рассказывает, что она не несет ответственности за ситуацию, Агентство гражданской авиации рассказывает, что тоже не несет, и аэропорт не несет", - выразил свое недовольство ситуацией Ринкевич.

29 января на заседание Совета по национальной безопасности будут приглашены ответственные министры, а не учреждения. "Если кто-то в наших органах еще что-то не понял, то лучше честно сказать, что он не понимает, и пусть освободит свой пост", - постановил президент.