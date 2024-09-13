Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Если НАТО решит использовать свои системы ПВО на ограниченной украинской территории, то "она должна быть достаточно ограниченной", чтобы не создавалось впечатление, что "это вступление Запада в войну", добавил эксперт. Тем не менее такая территория "должна быть оперативно эффективной", чтобы перехватывать не только беспилотники, но и баллистические ракеты до того, как они смогут пересечь границу стран НАТО. По мнению Ши, зона в 100 км вглубь украинской территории - это, вероятно, "минимум, чтобы иметь достаточное время для разведки, наблюдения и перехвата".

Союзников по НАТО сдерживают внутриполитические проблемы

В конце концов, это, безусловно, политическое решение. Эксперты, с которыми пообщалась DW, сходятся во мнении, что если НАТО захочет получить буферную зону на границе с Украиной, то у альянса найдутся ресурсы для ее создания. Но будет ли это сделано?

Учитывая предстоящие президентские выборы в США и сложную внутриполитическую ситуацию во Франции и Германии, власти этих стран, похоже, не горят желанием принимать решения, которые могут быть раскритикованы как ставящие их страны на грань войны с Россией.

"Пока русские не будут целенаправленно нападать на нас, мы будем закрывать на это глаза", - прогнозирует Джейми Ши. Но если произойдет серьезный инцидент, когда, например, российский беспилотник упадет на супермаркет в одной из стран НАТО, то это будет совсем другая история, подвел итог Ши.

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