Специалист объяснил, почему не были сбиты дроны, незаконно летавшие в Рижском аэропорту

Он подчеркнул, что маловероятно, что люди, управлявшие дронами, не осознавали, что делают и где находятся, поэтому CAA обратилась в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать угрозу гражданской авиации в рамках уголовного производства.

По словам Городцова, защитные системы CAA не смогли идентифицировать данные дроны, так как у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.

"Наши системы работают на принципе, что сам дрон передает сигнал о себе. Если вмешаться в программное обеспечение и отключить эту функцию, наши устройства не смогут его распознать", - пояснил он.

Директор CAA также отметил, что возможность сбить эти дроны действительно рассматривалась.

На вопрос, пытались ли дроны сбить, Городцов ответил: "До этого не дошло". Поскольку такими полномочиями обладают Национальные вооруженные силы (НВС). Однако когда НВС прибыли на место, "акция уже завершилась".

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы такие полномочия были предоставлены не только НВС, но и Государственной полиции.

Ранее сообщалось, что Агентство гражданской авиации обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать угрозу, созданную гражданской авиации в результате полетов дронов в районе Рижского аэропорта в понедельник, 13 января, в рамках уголовного производства.

В латвийском воздушном пространстве в тот день трижды вводились краткосрочные ограничения. Все случаи были связаны с зафиксированными полетами беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта "Рига". Для полетов использовалось несколько дронов.

Согласно имеющейся у CAA информации, полеты дронов, возможно, осуществлялись преднамеренно с целью создания угрозы безопасности полетов гражданской авиации или намеренного нарушения деятельности латвийской авиационной отрасли.

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