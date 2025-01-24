Фото, Видео Гражданин Нидерландов задержан по подозрению в нападении на журналиста

"Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности", - написала премьер-министр на платформе X.

Глава правительства заявила, что, хотя общая организация матча заслуживает похвалы, произошедшее у памятника - четкий и очень серьезный сигнал о том, что к подобным событиям нужно готовиться.

Премьер-министр сказала журналистам, что все должны относиться к памятнику Свободы с максимальным уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы Латвии, поэтому необходимо обеспечить общественный порядок у памятника. Для этого у Госполиции есть все необходимые ресурсы.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал журналистам, что согласен с решением Силини. Возле памятника можно, например, установить ограждение.

Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику "не выдергивать из толпы" отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса.

В другом случае была разбита витрина магазина, но по поводу этого инцидента полиция ждет заявления владельца.

Также было возбуждено семь административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".

Галерея: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы

Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы

Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" на улицах Риги

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