Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.
Силиня поручила закрыть доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей
В пятницу утром Силиня встретилась с представителями Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы выслушать информацию о беспорядках, устроенных в четверг вечером в центре Риги болельщиками амстердамской футбольной команды "Аякс".
Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.
"Любой ущерб, нанесенный памятнику Свободы, должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности", - написала премьер-министр на платформе Х.
Глава правительства заявила, что, хотя общая организация матча заслуживает похвалы, произошедшее у памятника - четкий и очень серьезный сигнал о том, что к подобным событиям нужно готовиться.
Премьер-министр сказала журналистам, что все должны относиться к памятнику Свободы с максимальным уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы Латвии, поэтому необходимо обеспечить общественный порядок у памятника. Для этого у Госполиции есть все необходимые ресурсы.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис сказал журналистам, что согласен с решением Силини. Возле памятника можно, например, установить ограждение.
Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику "не выдергивать из толпы" отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса. В другом случае была разбита витрина магазина, но в связи с этим инцидентом полиция ждет заявления владельца. Также было возбуждено несколько административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.