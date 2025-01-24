Силиня поручила закрыть доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей

Министр пояснил, что полиция вчера сознательно выбрала тактику "не выдергивать из толпы" отдельных агрессивных личностей, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса. В другом случае была разбита витрина магазина, но в связи с этим инцидентом полиция ждет заявления владельца. Также было возбуждено несколько административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".

Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Видео: Мусор у памятника Свободы

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.