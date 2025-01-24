Председателем совета акционерного общества RB Rail, созданного странами Балтии, в рамках ежегодной ротации назначен Арениюс Яцкус, как следует из опубликованной компанией информации.
В составе правления RB Rail произошли изменения
Совет RB Rail состоит из шести членов, избираемых на три года. Каждый акционер - Эстония, Латвия и Литва - выдвигает по два кандидата, которых утверждает общее собрание акционеров. Согласно акционерному соглашению, председатель совета ежегодно назначается из представителей разных стран.
RB Rail сообщает, что Арениюс Яцкус также является руководителем проекта Rail Baltica в Литве в компании LTG. Он начал свою работу в Министерстве транспорта Литвы в 1997 году, занимая руководящие должности в департаментах, отвечающих за стратегическое планирование, финансирование, администрирование инвестиций Европейского Союза (ЕС), реализацию проектов, международные отношения и вопросы ЕС.
Яцкус также был председателем правления SIA Kaunas Airport, членом совета SIA Lietuvos geležinkeliai, а также членом правления SIA Klaipēdas Valsts jūras ostas pārvalde, SE Oro navigacija.
Яцкус подчеркнул, что проект Rail Baltica является стратегическим приоритетом для стран Балтии и одной из важнейших инвестиций ЕС. Он заверил, что продолжит реализацию проекта с максимальной ответственностью и срочностью вместе со всей проектной командой.
Ранее сообщалось, что 10 декабря 2024 года правительство Латвии концептуально договорилось о необходимости проведения до ноября следующего года технико-экономического анализа соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
Министерству транспорта Латвии совместно с Министерством финансов и Министерством экономики поручено до 1 ноября 2025 года представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
Рассматриваются два варианта: строительство железнодорожной инфраструктуры европейской колеи (1435 мм) от Упеслеяс до Центрального вокзала Риги или от Мисы до аэропорта Риги.
По оценкам RB Rail, реализация участка Упеслеяс - Центральный вокзал Риги потребует 629 млн евро, а строительство участка Миса - Рижский аэропорт - 924 млн евро.
На первом этапе проекта приоритетными задачами являются: создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией в соответствии с финансированием, завершение строительства пассажирских станций в аэропорту Риги и Центрального вокзала Риги в минимальном объеме, обеспечивающем их функциональность в текущей инфраструктуре, а также обеспечение пересадки между Rail Baltica и существующей сетью колеи 1520 мм в Саласпилсе.
Согласно последней информации RB Rail, затраты на реализацию первого этапа Rail Baltica в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро - в Латвии. При этом оптимизация технических решений может позволить сэкономить до 400 млн евро, не исключены и другие возможности экономии.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдется в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, что позволит соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 км, с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.
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