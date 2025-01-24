В составе правления RB Rail произошли изменения

Министерству транспорта Латвии совместно с Министерством финансов и Министерством экономики поручено до 1 ноября 2025 года представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.

Рассматриваются два варианта: строительство железнодорожной инфраструктуры европейской колеи (1435 мм) от Упеслеяс до Центрального вокзала Риги или от Мисы до аэропорта Риги.

По оценкам RB Rail, реализация участка Упеслеяс - Центральный вокзал Риги потребует 629 млн евро, а строительство участка Миса - Рижский аэропорт - 924 млн евро.

На первом этапе проекта приоритетными задачами являются: создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией в соответствии с финансированием, завершение строительства пассажирских станций в аэропорту Риги и Центрального вокзала Риги в минимальном объеме, обеспечивающем их функциональность в текущей инфраструктуре, а также обеспечение пересадки между Rail Baltica и существующей сетью колеи 1520 мм в Саласпилсе.

Согласно последней информации RB Rail, затраты на реализацию первого этапа Rail Baltica в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро - в Латвии. При этом оптимизация технических решений может позволить сэкономить до 400 млн евро, не исключены и другие возможности экономии.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдется в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, что позволит соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 км, с европейской шириной колеи (1435 мм) и максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!