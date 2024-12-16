На первом этапе строительства железной дороги Rail Baltica в Латвии использование одного пути на насыпи, рассчитанной на двухпутное движение, позволит сэкономить 1,169 миллиарда евро, заявили представители Министерства сообщения, основываясь на расчетах предприятия RB Rail.
Известно, сколько сэкономит однопутное решение на первом этапе Rail Baltica в Латвии
Министерство сообщения информировало, что стороны, ответственные за реализацию проекта во всех трех странах Балтии, договорились на первом этапе строительства железной дороги Rail Baltica возвести насыпь для двухпутного движения, но укладывать только один путь.
При этом вся сопутствующая инфраструктура, включая насыпи, мосты и транспортные развязки, будет построена в полном объеме, что позволит в будущем уложить второй путь и обеспечить полную пропускную способность, предусмотренную изначальным проектом.
Также в министерстве отметили, что решение об укладке одного пути вместо двух уменьшает начальные инвестиции, но в будущем приведет к удорожанию работ по укладке второго пути.
Министерство сообщения подчеркнуло, что такое решение не может быть принято одной страной без консультаций с соседями, так как оно влияет на общую инфраструктурную пропускную способность линии, график движения поездов, скорость, возможности обгона и другие аспекты.
В министерстве добавили, что строительство базовой инфраструктуры железнодорожной линии протяженностью около 230 километров включает в себя ряд работ: подготовку земли, возведение насыпей, строительство мостов, подземных переходов, транспортных развязок, перенос инженерных сетей, а также на завершающем этапе укладку путей.
Таким образом, строительные работы на данный момент не задерживаются до этапа укладки рельсов. Согласно плану, должна быть построена насыпь, рассчитанная на двухпутное движение, для чего уже выполнены все необходимые подготовительные работы, включая выкуп земель, пояснили в министерстве.
Комментируя возможную экономию при строительстве однопутной железной дороги на насыпи, рассчитанной на один путь, Министерство сообщения указало, что точная сумма экономии еще уточняется, однако разница между двухпутной и однопутной насыпями не столь значительна.
В однопутных участках ширина верхней поверхности насыпи в среднем составляет 7,6 метра (3,8 метра по обе стороны от центра). При этом предусмотрено расширение на 0,8 метра для размещения кабелей, обеспечивающих необходимые средства связи, электроснабжения и другую инфраструктуру. На двухпутных и многопутных участках, в зонах станций и других местах ширина насыпи на верхней поверхности увеличивается до примерно 12 метров, пояснили в министерстве.
Общие затраты на реализацию первого этапа строительства трансграничного соединения, предполагающего строительство однопутной линии на двухпутной насыпи от границы с Эстонией до границы с Литвой с использованием грузового обхода через Саласпилс, составляют 4,5 миллиарда евро, сообщили в министерстве.
Министерство сообщения утверждает, что эти расчеты основаны на предварительном технико-экономическом обосновании и предложенных в нем технических решениях. При активном сотрудничестве всех вовлеченных сторон, в том числе на этапе подготовки строительного проекта, возможно изменение и упрощение технических решений, что может значительно снизить объем необходимых инвестиций.
Уже сообщалось, что 10 декабря правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.
Однако приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с эатапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
Правительство приняло решение, что доклад Минсообщения не утверждается, но министерство должно будет представить правительству конкретный график плана строительства до марта следующего года.
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании отметила, что Минсообщения должно принести в правительство конкретную структуру управления проектом, а также конкретный график строительства и график денежного потока.
"Пока не ясен план финансирования и то, как заполнить недостающие звенья, мы должны придерживаться прежней пропорции финансирования, при которой 85% финансирует Евросоюз (ЕС), а 15% составляет софинансирование государства", - сказала Силиня.
При этом Минсообщения совместно с совместным предприятием стран Балтии АО RB Rail и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) должны будут обеспечить, чтобы дальнейшая реализация проекта осуществлялась в соответствии со сценарием первой очереди Rail Baltica, в том числе были реализованы необходимые поправки в существующем проекте Rail Baltica, а также внесены необходимые поправки к договорам.
Кроме того, отчуждение земель в приоритетном порядке придется проводить на участках, необходимых для реализации сценария первой очереди. При этом работы, которые начаты, но не соответствуют сценарию первой очереди, придется прекратить и направить финансирование на мероприятия первой очереди, если прекращение этих работ является юридически, технически и экономически обоснованным.
Кроме того, Минсообщения с RB Rail и EDzL должны продолжить работу над сокращением общих расходов на проект Rail Baltica.
До 1 марта 2025 года Минсообщения должно будет разработать план реорганизации EDzL и ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), в том числе предложить распределение ответственности между застройщиками проекта - EDzL и RB Rail.
После актуализации решения Еврокомиссии о введении в октябре 2018 года Rail Baltica Минсообщения в сотрудничестве с Министерством иностранных дел должно будет разработать поправки к заключенному в конце января 2017 года правительственному договору между Эстонией, Латвией и Литвой о создании железнодорожного соединения Rail Baltica.
Галерея: Строительство Rail Baltica
Дополнительно Минсообщения продолжит работу над упрощением технических решений проекта Rail Baltica и сокращением общих расходов на проект, в том числе административных расходов.
Силиня на заседании правительства отметила, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) может разработать предложение по использованию средств, полученных в результате торговли квотами на эмиссию, для реализации проекта Rail Baltica. Министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис дополнил, что МКЭ уже сотрудничает с вовлеченными сторонами и до 1 марта планирует представить доклад в Кабмин.
Кроме того, правительство достигло концептуального соглашения и о создании грузовых пунктов по обе стороны Даугавы для нужд военной мобильности, не требующих на дополнительного финансового покрытия.
Ранее в правительстве при рассмотрении сценариев реализации проекта Rail Baltica вспыхнули острые разногласия и прозвучали резкие выпады Силини в сторону министра сообщения Каспарса Бришкенса. В коалиции Rail Baltica продвижение проекта признают одной из крупнейших проблем в работе правительства.
Не уточнив подробностей, Силиня заявила, что по предложениям Бришкенса по данному вопросу будет оценивать работу министра. Между тем, в политических кулуарах звучат спекуляции о возможной смене министра сообщения, а "Прогрессивные" выступили с заявлением, что каждый их министр становится вопросом стабильности коалиции.
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