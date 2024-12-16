Известно, сколько сэкономит однопутное решение на первом этапе Rail Baltica в Латвии

После актуализации решения Еврокомиссии о введении в октябре 2018 года Rail Baltica Минсообщения в сотрудничестве с Министерством иностранных дел должно будет разработать поправки к заключенному в конце января 2017 года правительственному договору между Эстонией, Латвией и Литвой о создании железнодорожного соединения Rail Baltica.

Галерея: Строительство Rail Baltica

Дополнительно Минсообщения продолжит работу над упрощением технических решений проекта Rail Baltica и сокращением общих расходов на проект, в том числе административных расходов.

Силиня на заседании правительства отметила, что Министерство климата и энергетики (МКЭ) может разработать предложение по использованию средств, полученных в результате торговли квотами на эмиссию, для реализации проекта Rail Baltica. Министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис дополнил, что МКЭ уже сотрудничает с вовлеченными сторонами и до 1 марта планирует представить доклад в Кабмин.

Кроме того, правительство достигло концептуального соглашения и о создании грузовых пунктов по обе стороны Даугавы для нужд военной мобильности, не требующих на дополнительного финансового покрытия.

Ранее в правительстве при рассмотрении сценариев реализации проекта Rail Baltica вспыхнули острые разногласия и прозвучали резкие выпады Силини в сторону министра сообщения Каспарса Бришкенса. В коалиции Rail Baltica продвижение проекта признают одной из крупнейших проблем в работе правительства.

Не уточнив подробностей, Силиня заявила, что по предложениям Бришкенса по данному вопросу будет оценивать работу министра. Между тем, в политических кулуарах звучат спекуляции о возможной смене министра сообщения, а "Прогрессивные" выступили с заявлением, что каждый их министр становится вопросом стабильности коалиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!