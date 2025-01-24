Владелец известного ресторана в Риге рассказал, почему свернул бизнес

Ресторан Steiku Haoss начал работать в Риге с 2003 года. По словам владельца, основные причины банкротства: сокращение потока туристов и высокий налог на добавленную стоимость (PVN).

Глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис высказал свое мнение о закрытии ресторана.

"Надо учитывать, что большей частью целевой аудитории этих ресторанов были туристы. Жалко, потому что владельцы ресторана с очень большим опытом в отрасли, и, к сожалению, в последние годы мы видим тенденцию, что такие предприниматели закрывают свои рестораны.

К сожалению, Латвия хуже всех стран Евросоюза возвращается на показатели по туризму, если мы сравниваем этот год или прошлый год с 2019 годом, перед пандемией Covid-10. И вот только что мы вчера слышали, что мэр Риги говорит, что все возобновилось, и очень много туристов - и не очень понятно, где он видит этих туристов, ведь статистика, к сожалению, очень плачевная", - сказал Ензис.

У мэра Риги Вилниса Кирсиса другое мнение на счет ситуации в отрасли.

"Извините, но здесь нужно смотреть очень точно. И еще нужно учитывать, что мы не можем смотреть только на Covid-19. Это общество также утверждает, что Рига и Латвия хуже восстанавливаются после Covid-19. Но у нас был не только кризис из-за Covid-19 - у нас также идет война в Украине. У нас больше нет туристов из России и Беларуси, которые составляли около 200 тысяч [в год]. Если мы посмотрим на объективные данные, то мы действительно видим, что сделали шаг назад, но при этом очень хороший скачок вперед. Мы вернемся в этом году на уровень 2019 года", - сказал мэр.

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