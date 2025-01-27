Международная шахматная федерация (FIDE) продлила дисквалификацию латвийскому шахматисту Андрею Стребкову до 12 лет за серьезные нарушения кодекса этики, сообщает FIDE.
За непристойное поведение продлено отстранение латвийского шахматиста
Летом 2024 года Стребков был дисквалифицирован на пять лет, а теперь его также лишили статуса международного мастера.
Причиной стали непристойные письма, включая материалы порнографического характера, и отправка использованных презервативов шахматисткам.
В Латвии полиция провела расследование, но действия Стребкова не были признаны преступлением согласно латвийскому законодательству.
Однако комиссия FIDE по этике и дисциплине установила, что он нарушил правила, касающиеся достоинства, этики и социального поведения.
По данным FIDE, поведение Стребкова оказало серьезное негативное влияние на шахматный спорт как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.
Комиссия выяснила, что на протяжении последних 10 лет Стребков преследовал шахматисток, включая несовершеннолетних. Десятки девушек, в том числе 14-летние, получали непристойные письма, порнографические материалы и использованные презервативы, отправленные по их домашним адресам, в клубы, университеты и места проведения турниров.
Кроме того, Стребков неоднократно публиковал оскорбительные комментарии о женщинах на различных онлайн-платформах, что позволило его идентифицировать.
В своем ответе Стребков утверждал, что жалоба могла быть подана только по одному случаю в 2021 году, так как остальные письма не связаны с шахматами. Он также заявил, что FIDE не имеет юрисдикции в этих делах, так как они не касаются ее деятельности или национальных шахматных федераций.
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