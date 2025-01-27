За непристойное поведение продлено отстранение латвийского шахматиста

Летом 2024 года Стребков был дисквалифицирован на пять лет, а теперь его также лишили статуса международного мастера.

Причиной стали непристойные письма, включая материалы порнографического характера, и отправка использованных презервативов шахматисткам.

В Латвии полиция провела расследование, но действия Стребкова не были признаны преступлением согласно латвийскому законодательству.

Однако комиссия FIDE по этике и дисциплине установила, что он нарушил правила, касающиеся достоинства, этики и социального поведения.

По данным FIDE, поведение Стребкова оказало серьезное негативное влияние на шахматный спорт как на индивидуальном, так и на институциональном уровне.

Комиссия выяснила, что на протяжении последних 10 лет Стребков преследовал шахматисток, включая несовершеннолетних. Десятки девушек, в том числе 14-летние, получали непристойные письма, порнографические материалы и использованные презервативы, отправленные по их домашним адресам, в клубы, университеты и места проведения турниров.

Кроме того, Стребков неоднократно публиковал оскорбительные комментарии о женщинах на различных онлайн-платформах, что позволило его идентифицировать.

В своем ответе Стребков утверждал, что жалоба могла быть подана только по одному случаю в 2021 году, так как остальные письма не связаны с шахматами. Он также заявил, что FIDE не имеет юрисдикции в этих делах, так как они не касаются ее деятельности или национальных шахматных федераций.

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