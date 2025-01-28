Март Мяги объявил о своем уходе с поста исполнительного директора Omniva, тем самым завершив четырехлетний срок пребывания на этом посту.
Председатель правления компании Omniva решил уйти с должности
Под руководством Мяги компания укрепила свои позиции в качестве ведущей логистической и почтовой компании в странах Балтии, приступила к значительным изменениям, направленным на восстановление прибыльности и поиск новых направлений роста, сообщила BNS пресс-служба Omniva. Совет компании назначил члена правления и директора по инновациям и технологиям Мартти Кулдма новым председателем правления с 1 марта, в результате чего правление Omniva будет в дальнейшем состоять из четырех членов.
"За последние четыре года компания Omniva добилась значительных успехов и достигла наилучшего положения за всю свою историю. Теперь, когда цели, поставленные предыдущей стратегией, достигнуты, я считаю, что настало время передать эстафету. Таким образом, новое стратегическое видение, уже под руководством нового правления, сможет поднять Omniva еще выше, - сказал Мяги. - Для меня было большой честью возглавлять Omniva, и я искренне благодарен за вклад каждого члена команды - только благодаря их ежедневной самоотдаче мы смогли вывести Omniva на столь высокие позиции".
За время работы Мяги компания Omniva достигла самого высокого уровня удовлетворенности клиентов за всю свою историю, а в прошлом году всемирная почтовая организация UPU назвала Omniva ведущей почтовой организацией в Европе. Компания также расширила свою деятельность за пределами стран Балтии, приобрела компании Express Post и Parcelsea и завершила ряд инфраструктурных проектов, включая реконструкцию всей сети почтовых отделений в Эстонии, значительное расширение сети посылочных автоматов и строительство нового логистического центра в Каунасе в конце прошлого года, который был удостоен награды Estonian Logistics Act 2024.
Совет Omniva объявил, что с 1 марта 2025 года Мартти Кулдма, в настоящее время возглавляющий отдел инноваций и технологий, станет председателем правления Omniva. Он является членом правления Omniva с 2023 года. Совет также решил не избирать нового члена правления.
По словам председателя совета Omniva Хело Мейгас, за последние четыре года Март Мяги осуществил значительные изменения в Omniva. "Мы построили организацию, охватывающую всю Балтию, сохранили лидирующее положение в конкурентном бизнесе посылок во всех трех странах Балтии, запустили международный бизнес и приступили к осуществлению трудных, но необходимых решений для восстановления прибыльности Omniva", - сказала Мейгас.
Совет считает необходимым начать новый этап стратегии Omniva, который определит возможности роста на основе сильных сторон Omniva, а также действия по дальнейшей рационализации процессов на ближайшие пять лет. "Это необходимо не только для поддержания конкурентоспособности Omniva и восстановления рентабельности, но и для снижения роста цен в нерентабельном сегодня почтовом бизнесе и бизнесе по пакетированию периодических изданий. За полтора года работы в правлении Мартти Кулдма показал себя сильным лидером с четким видением того, как вести компанию вперед. Назначив сильного лидера изнутри компании, который уже зарекомендовал себя, мы сможем приступить к реализации следующего этапа важных изменений в Omniva, не теряя времени", - сказала Мейгас.
Мяги добавил, что полностью поддерживает решение совета назначить Мартти Кулдма председателем правления. "Его видение и понимание деятельности Omniva обеспечат плавный переход и дальнейшее развитие компании".
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