Председатель правления компании Omniva решил уйти с должности

Совет Omniva объявил, что с 1 марта 2025 года Мартти Кулдма, в настоящее время возглавляющий отдел инноваций и технологий, станет председателем правления Omniva. Он является членом правления Omniva с 2023 года. Совет также решил не избирать нового члена правления.

По словам председателя совета Omniva Хело Мейгас, за последние четыре года Март Мяги осуществил значительные изменения в Omniva. "Мы построили организацию, охватывающую всю Балтию, сохранили лидирующее положение в конкурентном бизнесе посылок во всех трех странах Балтии, запустили международный бизнес и приступили к осуществлению трудных, но необходимых решений для восстановления прибыльности Omniva", - сказала Мейгас.

Совет считает необходимым начать новый этап стратегии Omniva, который определит возможности роста на основе сильных сторон Omniva, а также действия по дальнейшей рационализации процессов на ближайшие пять лет. "Это необходимо не только для поддержания конкурентоспособности Omniva и восстановления рентабельности, но и для снижения роста цен в нерентабельном сегодня почтовом бизнесе и бизнесе по пакетированию периодических изданий. За полтора года работы в правлении Мартти Кулдма показал себя сильным лидером с четким видением того, как вести компанию вперед. Назначив сильного лидера изнутри компании, который уже зарекомендовал себя, мы сможем приступить к реализации следующего этапа важных изменений в Omniva, не теряя времени", - сказала Мейгас.