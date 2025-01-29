Литовский турист чуть не погиб в Тасмании: для спасения ему ампутировали ногу

Им оказался 65-летний турист-экстремал из Литвы: он лишился ноги в результате неудачного спуска по реке Франклин на юго-западе австралийской Тасмании.

Группу литовских туристов-экстремалов, которая занимаются рафтингом, вместе со снаряжением эвакуировали по воздуху. В полиции отмечали, что Австралия была последней страной туристов в приключенческом туре.



На днях в Департаменте здравоохранения Тасмании сообщили о выписке литовского каякера из Королевского госпиталя Хобарта. Вскоре он должен вернуться домой.

"Этот человек пережил испытание, изменившее его жизнь, в стране, далекой от его дома и семьи, и он уверенно выздоравливает", - сообщили медики.

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