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Литовский турист чуть не погиб в Тасмании: для спасения ему ампутировали ногу

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Полиция Тасмании.
Полиция Тасмании. Фото: Shutterstock

Как сообщает Unian, в конце ноября полиция Тасмании заявила о спасении иностранца, который застрял между камнями в реке и провел в воде около 20 часов. С помощью специального оборудования освободить его не удалось и врачи приняли решение об ампутации ноги.

Им оказался 65-летний турист-экстремал из Литвы: он лишился ноги в результате неудачного спуска по реке Франклин на юго-западе австралийской Тасмании.

Группу литовских туристов-экстремалов, которая занимаются рафтингом, вместе со снаряжением эвакуировали по воздуху. В полиции отмечали, что Австралия была последней страной туристов в приключенческом туре.
 

На днях в Департаменте здравоохранения Тасмании сообщили о выписке литовского каякера из Королевского госпиталя Хобарта. Вскоре он должен вернуться домой.

"Этот человек пережил испытание, изменившее его жизнь, в стране, далекой от его дома и семьи, и он уверенно выздоравливает", - сообщили медики.

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