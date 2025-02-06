Колонку редактора выдали за письмо читателя. Скандал в издательствах журналов

Что делать, если хочется серум для лица, а покупать совсем нет желания или денег? Нужно своровать! Но не в магазине же! Гораздо более изысканно. Можно же украсть авторскую работу другого человека, выдать за свою и заработать! За это же в тюрьму не сажают! Или все-таки сажают?