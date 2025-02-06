Что делать, если хочется серум для лица, а покупать совсем нет желания или денег? Нужно своровать! Но не в магазине же! Гораздо более изысканно. Можно же украсть авторскую работу другого человека, выдать за свою и заработать! За это же в тюрьму не сажают! Или все-таки сажают?
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Колонку редактора выдали за письмо читателя. Скандал в издательствах журналов
Приходилось ли вам видеть, скажем, давно пропавшее пальто на другом или наблюдать в спортзале, как кто-то бегает в ваших пропавших кедах? Может быть, вы местный производитель, который делает уникальный продукт, а на рынке увидели подделку? Какие чувства? Вы в восторге, что вас копируют, так как копируют лучших? Обеспокоены тем, что вашу заветную идею присвоят другие?
Похожие чувства охватили и главного редактора журнала Santa Ивету Дзерве, которая свою опубликованную в 2023 году в Santa колонку увидела в журнале Lilita в разделе "Письмо месяца", впрочем, текст Иветы был подписан - "С уважением, Даце".