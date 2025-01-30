Стало известно, что после длительного совместного проживания предпринимательница Кристине Липиня и ее партнер Алдис Риекстиньш решили официально оформить свои отношения. Теперь они являются супружеской парой.
Предпринимательница Кристине Липиня тайно вышла замуж
В номере журнала Ieva за эту неделю Кристине радостно рассказывает о своих нынешних отношениях:
"Мы с Алдисом поженились. Мы смеемся, что у нас был очень долгий испытательный срок, ведь мы вместе уже девятнадцать лет".
"Если в жизни случается что-то хорошее, то просится продолжение", - признается она с улыбкой. "Пандемия также дала нам пищу для размышлений - если что-то случится с тем или другим, мы даже не сможем быть вместе в больнице. Мы и раньше говорили о браке, а теперь официально женаты. Я сознательно не рассказала никому об этом, и мы скрыли этот факт публично".
"Было время, когда я рассказывала всему миру, как у меня все хорошо и красиво, но с возрастом понимаешь - есть вещи, о которых лучше громко не говорить".
Уже сообщалось, что Кристине известна также как владелица фабрики детской одежды и магазина Mini mode. Правда, в прошлом году, после 22 лет работы, она решила закрыть этот бизнес.
Uzņēmēja savulaik bija precējusies ar "Radio SWH" valdes priekšsēdētāju Jāni Šipkēvicu. Abu laulība ilga 12 gadus.
Предпринимательница когда-то была замужем за председателем правления Radio SWH Янисом Шипкевицсом. Их брак продлился 12 лет.
Полную версию интервью с Кристиной Липиней читайте в журнале Ieva от 29 января!
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