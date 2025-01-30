Предпринимательница Кристине Липиня тайно вышла замуж

"Мы с Алдисом поженились. Мы смеемся, что у нас был очень долгий испытательный срок, ведь мы вместе уже девятнадцать лет".

"Если в жизни случается что-то хорошее, то просится продолжение", - признается она с улыбкой. "Пандемия также дала нам пищу для размышлений - если что-то случится с тем или другим, мы даже не сможем быть вместе в больнице. Мы и раньше говорили о браке, а теперь официально женаты. Я сознательно не рассказала никому об этом, и мы скрыли этот факт публично".