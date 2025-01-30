Коллеги из Нидерландов рассказали латвийским полицейским, как действовать против толпы футбольных фанатов возле памятника Свободы в Риге перед матчем RFS и "Аякса", заявил на Латвийском радио глава Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевицс. По его словам, действия стражей порядка были верными, потому что попытки противостояния с болельщиками сделали бы только хуже, сообщает LSM+.
Почему полиция не полезла в толпу фанатов "Аякса"? Стражи порядка объяснили
"У нас сразу была четкая картинка. Поэтому было принято решение - никаких выдергиваний [нарушителей] из толпы. Общество такое воспринимает с трудом, но с точки зрения безопасности и планирования - мы это сделали, и такое решение было принято", - прокомментировал Стальгевицс действия стражей порядка.
По мнению полиции, в случае, если бы полицейские вторглись в толпу, это могло бы привести к всплеску агрессии футбольных фанатов также во время матча и по его окончании.
"Ясно, что это и для нас хороший урок, и мы свои выводы сделали. И в будущем наверняка еще пару моментов включим, чтобы порядка в городе было больше", - отметил глава управления полиции.
Он также подчеркнул, что большинство болельщиков "Аякса" приехали в Ригу в миролюбивом настроении и хотели отдохнуть и посмотреть матч, однако были и те, кто "слишком много пьет и не умеет себя вести".
Стальгевицс опровергает прозвучавшие в социальных сетях утверждения, что болельщики справляли малую нужду у памятника. По его словам, стражи порядка следили за ситуацией по камерам наблюдения, и таких случаев зафиксировано не было, в то же время полиция была готова незамедлительно реагировать на попытки сделать это.
"Мы не беспомощны - мы очень сильны. Никаких насильственных нападений на присутствовавших полицейских, или осквернения надписями памятника Свободы, или возложения флагов к памятнику не произошло, - сказал глава Рижского регионального управления Госполиции.
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и использовали петарды вблизи памятника Свободы, свидетельствуют рассказы очевидцев и видеозаписи в соцсетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные болельщики прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.
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