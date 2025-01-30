"У нас сразу была четкая картинка. Поэтому было принято решение - никаких выдергиваний [нарушителей] из толпы. Общество такое воспринимает с трудом, но с точки зрения безопасности и планирования - мы это сделали, и такое решение было принято", - прокомментировал Стальгевицс действия стражей порядка.

По мнению полиции, в случае, если бы полицейские вторглись в толпу, это могло бы привести к всплеску агрессии футбольных фанатов также во время матча и по его окончании.

"Ясно, что это и для нас хороший урок, и мы свои выводы сделали. И в будущем наверняка еще пару моментов включим, чтобы порядка в городе было больше", - отметил глава управления полиции.

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Он также подчеркнул, что большинство болельщиков "Аякса" приехали в Ригу в миролюбивом настроении и хотели отдохнуть и посмотреть матч, однако были и те, кто "слишком много пьет и не умеет себя вести".