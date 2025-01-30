Совет RB Rail отложил вопрос о финансировании Rail Baltica

Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.

В докладе Министерства сообщения о необходимом для проекта финансировании на 2024 и 2025 годы было указано, что в случае, если не будет выделено финансирование на покрытие расходов RB Rail, в четверг совет RB Rail планирует принять решение о приостановке всех мероприятий в Латвии, на которые не выделено финансирование.

Однако на заседании комиссии Сейма в среду, 29 января, парламентский секретарь Минсообщения Гиртс Дубкевич отметил, что в четверг проект не будет приостановлен, так как RB Rail ждет, когда Латвия сможет рассчитаться по этим обязательствам.

Кивила пояснил, что информация о максимально необходимом на 2025 год финансировании RB Rail была предоставлена со стороны компании еще в феврале 2024 года с дополнительной информацией в августе 2024 года.

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