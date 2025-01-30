Совет совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail в четверг решил до 20 февраля отложить вопрос о финансировании в размере 9 млн евро, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия, сообщили агентству LETA представители RB Rail.
Совет RB Rail отложил вопрос о финансировании Rail Baltica
Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.
В докладе Министерства сообщения о необходимом для проекта финансировании на 2024 и 2025 годы было указано, что в случае, если не будет выделено финансирование на покрытие расходов RB Rail, в четверг совет RB Rail планирует принять решение о приостановке всех мероприятий в Латвии, на которые не выделено финансирование.
Однако на заседании комиссии Сейма в среду, 29 января, парламентский секретарь Минсообщения Гиртс Дубкевич отметил, что в четверг проект не будет приостановлен, так как RB Rail ждет, когда Латвия сможет рассчитаться по этим обязательствам.
Кивила пояснил, что информация о максимально необходимом на 2025 год финансировании RB Rail была предоставлена со стороны компании еще в феврале 2024 года с дополнительной информацией в августе 2024 года.
Представители Минсообщения информировали агентство LETA, что Государственная канцелярия до сих пор не включила в повестку дня правительства доклад о необходимом для реализации проекта Rail Baltica национальном финансировании в 2025 году, несмотря на указания министерства о том, что вопрос требует безотлагательного решения.
По информации ведомства, если правительство задержится с принятием решения о выделении дополнительного финансирования, Минсообщения не сможет продолжать выполнять решение Кабмина о реализации первой очереди Rail Baltica, так как для его выполнения необходимо участие экспертов RB Rail. Кроме того, Латвия не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении финансирования и юридических вопросах, а также использовать другие функции поддержки, которые обеспечивает RB Rail.
В свою очередь премьер Эвика Силиня во вторник, 28 января, после заседания правительства отметила, что не примет никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, пока в проекте не будет найдена экономия. "Есть установка, что эти расходы, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20%", - отметила глава правительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!