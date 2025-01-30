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Совет RB Rail отложил вопрос о финансировании Rail Baltica

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Строительство Rail Baltica
Строительство Rail Baltica Фото: Edijs Pālens/LETA

Совет совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail в четверг решил до 20 февраля отложить вопрос о финансировании в размере 9 млн евро, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия, сообщили агентству LETA представители RB Rail.

Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.

В докладе Министерства сообщения о необходимом для проекта финансировании на 2024 и 2025 годы было указано, что в случае, если не будет выделено финансирование на покрытие расходов RB Rail, в четверг совет RB Rail планирует принять решение о приостановке всех мероприятий в Латвии, на которые не выделено финансирование.

Однако на заседании комиссии Сейма в среду, 29 января, парламентский секретарь Минсообщения Гиртс Дубкевич отметил, что в четверг проект не будет приостановлен, так как RB Rail ждет, когда Латвия сможет рассчитаться по этим обязательствам.

Кивила пояснил, что информация о максимально необходимом на 2025 год финансировании RB Rail была предоставлена со стороны компании еще в феврале 2024 года с дополнительной информацией в августе 2024 года.

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Представители Минсообщения информировали агентство LETA, что Государственная канцелярия до сих пор не включила в повестку дня правительства доклад о необходимом для реализации проекта Rail Baltica национальном финансировании в 2025 году, несмотря на указания министерства о том, что вопрос требует безотлагательного решения.

По информации ведомства, если правительство задержится с принятием решения о выделении дополнительного финансирования, Минсообщения не сможет продолжать выполнять решение Кабмина о реализации первой очереди Rail Baltica, так как для его выполнения необходимо участие экспертов RB Rail. Кроме того, Латвия не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении финансирования и юридических вопросах, а также использовать другие функции поддержки, которые обеспечивает RB Rail.

В свою очередь премьер Эвика Силиня во вторник, 28 января, после заседания правительства отметила, что не примет никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, пока в проекте не будет найдена экономия. "Есть установка, что эти расходы, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20%", - отметила глава правительства.

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