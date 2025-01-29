В Латвии полномасштабные работы на основной трассе железнодорожного проекта Rail Baltica могут начаться в марте или апреле этого года, сообщили агентству LETA представители SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственного за реализацию проекта в стране.
Стало известно, когда в Латвии могут начаться полномасштабные работы по строительству Rail Baltica
Представители EDzL отметили, что в зимний период основное внимание будет уделено поставкам строительных материалов. Работы начнутся с обустройства строительной площадки и временного регионального офиса примерно в 10,5 км от центра Иецавы, примерно в 1 км от автодороги Иецава - Болдоне - Даугмале (V9).
Подготовка строительной площадки включает ограждение территории и установку временного регионального офиса. В ближайшее время планируется мобилизация строительной техники, а также начало строительства подъездной дороги. Как только погодные условия позволят, зимой начнутся подготовительные работы, включая удаление пней, снятие верхнего слоя почвы и другие операции.
Кроме того, в EDzL сообщили, что на территории площадью около 16 гектаров необходимо провести проверку на наличие взрывоопасных материалов. Также в этой зоне находятся жилые и хозяйственные постройки, которые планируется демонтировать до марта этого года.
Говоря о доставке необходимых минеральных материалов, в EDzL пояснили, что с марта начнется строительство основания строительной площадки. До апреля, пока не начнутся масштабные работы, интенсивность движения грузового транспорта не будет значительной - на объект будут доставляться до 10 грузовиков в сутки по одному маршруту.
Основная строительная площадка будет представлять собой насыпь, чтобы достичь уровня будущей трассы Rail Baltica. Работы включают строительство водопропускных труб, замену грунта и создание насыпи на территории примерно 16 гектаров.
В декабре 2023 года SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas подписало контракт на 3,7 млрд евро с консорциумом E.R.B. Rail JV на строительство основной трассы Rail Baltica. В консорциум входят французская компания Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher.
Правительство 10 декабря 2024 года концептуально согласилось провести до ноября 2025 года технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica. Министерства сообщения, финансов и экономики должны представить Кабинету министров оценку инвестиций и строительства железнодорожной инфраструктуры европейской колеи (1435 мм) к одной из двух международных станций: или от Упеслеяс до Рижского центрального вокзала, или от Мисы до аэропорта "Рига".
По оценкам RB Rail, реализация маршрута Упеслеяс - Центральный вокзал потребует 629 млн евро, а Миса - аэропорт "Рига" - 924 млн евро.
Однако на первом этапе проекта Rail Baltica приоритетом будет создание трансграничного соединения между Литвой и Эстонией в зависимости от финансирования. Кроме того, планируется завершение строительства пассажирских станций Rail Baltica в аэропорту "Рига" и южной части Центрального вокзала, а также пересадочного узла в Саласпилсе для связи Rail Baltica с существующей сетью железных дорог 1520 мм.
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