Стало известно, когда в Латвии могут начаться полномасштабные работы по строительству Rail Baltica

Основная строительная площадка будет представлять собой насыпь, чтобы достичь уровня будущей трассы Rail Baltica. Работы включают строительство водопропускных труб, замену грунта и создание насыпи на территории примерно 16 гектаров.

В декабре 2023 года SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas подписало контракт на 3,7 млрд евро с консорциумом E.R.B. Rail JV на строительство основной трассы Rail Baltica. В консорциум входят французская компания Eiffage Génie Civil, польская Budimex и итальянская Rizzani de Eccher.

Правительство 10 декабря 2024 года концептуально согласилось провести до ноября 2025 года технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica. Министерства сообщения, финансов и экономики должны представить Кабинету министров оценку инвестиций и строительства железнодорожной инфраструктуры европейской колеи (1435 мм) к одной из двух международных станций: или от Упеслеяс до Рижского центрального вокзала, или от Мисы до аэропорта "Рига".

По оценкам RB Rail, реализация маршрута Упеслеяс - Центральный вокзал потребует 629 млн евро, а Миса - аэропорт "Рига" - 924 млн евро.

Однако на первом этапе проекта Rail Baltica приоритетом будет создание трансграничного соединения между Литвой и Эстонией в зависимости от финансирования. Кроме того, планируется завершение строительства пассажирских станций Rail Baltica в аэропорту "Рига" и южной части Центрального вокзала, а также пересадочного узла в Саласпилсе для связи Rail Baltica с существующей сетью железных дорог 1520 мм.

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