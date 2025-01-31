Гений или пропагандистка нацизма? В Риге покажут фильм о Лени Рифеншталь

"Защитники Рифеншталь, в число которых входят самые заметные голоса авангардного кино, придерживаются линии, что красота для нее всегда стояла на первом месте. Разумеется, таков был основной тезис и самой Лени", — язвительно замечает Зонтаг. "Реабилитация объявленных вне закона фигур в либеральных обществах проходит постепенно и вкрадчиво. Дело не в том, что нацистское прошлое Рифеншталь вдруг стало приемлемым, а просто-напросто с новым оборотом колеса культуры оно перестало быть важным и зловещим", — предупреждает Зонтаг и цитирует режиссера- авангардиста Йонаса Мекаса: "Мое финальное заключение о фильмах Рифеншталь: если ты идеалист, ты увидишь идеализм в ее фильмах; если ты классицист, ты увидишь в них оду классицизму; если ты нацист, ты увидишь в них нацизм".