Одним из главных событий Венецианского кинофестиваля стал документальный фильм Андреса Файеля "Рифеншталь", который критики единодушно назвали "леденящим душу и захватывающим разоблачением".
Скоро его смогут посмотреть и латвийские зрители.
Гений или пропагандистка нацизма? В Риге покажут фильм о Лени Рифеншталь
Одним из главных событий Венецианского кинофестиваля стал документальный фильм Андреса Файеля "Рифеншталь", который критики единодушно назвали "леденящим душу и захватывающим разоблачением".
В Венеции в 1938 году Лени Рифеншталь получила главный приз за "Олимпию". Сюда же она вернулась 86 спустя, но уже не как режиссер-триумфатор, а как героиня ленты-расследования.
Сегодня, когда эстетика и идеология тоталитаризма вновь востребованы — эти вопросы актуальны как никогда.
Режиссер Андрес Файель получил эксклюзивный доступ к уникальным материалам: неосмотрительно сохраненному личному архиву, а также к неопубликованным ранее интервью и аудиозаписям воспоминаний.
Видео: Трейлер фильма "Очарование зла. Триумф Лени Рифеншталь"
700 коробок с письмами, фотографиями и дневниками создают беспрецедентно откровенный и беспристрастный портрет выдающейся женщины, пытающейся спасти свою репутацию.
Квентин Тарантино называет Рифеншталь гениальным новатором, самым мощным режиссером всех времен в документалистике. Сьюзен Зонтаг в злом эссе "Очарование фашизма" обвиняет Лени в пропаганде нацизма. Кто же прав?
Ожесточенные споры о личности Лени, ее вкладе в мировое кино, творческих амбициях и политических пристрастиях не утихают до сих пор.
Так кто же она — режиссер-легенда, романтизировавшая нацизм и сделавшая Третий рейх гламурным? Вдохновенный художник или расчетливая карьеристка? Революционер киноискусства или яростный пропагандист? Добровольная соратница Гитлера – письма к кумиру она неизменно завершала словами "твоя Лени", он же называл ее "моя идеальная немецкая женщина" — или невольная жертва исторических обстоятельств, поддавшаяся дьявольскому соблазну?
И главное, несет ли художник ответственность за то, кому он служит своим творчеством?
Лени была гением своего дела, она упивалась пафосом, масштабом и церемониальностью нацистских сборищ, она создала им восторженный гимн в лентах, без которых немыслима история кино — "Триумф воли" (1935) и "Олимпия" (1938).
Рифеншталь десятилетиями яростно отметала любые обвинения в свой адрес, расколов общество на два непримиримых лагеря.
"Защитники Рифеншталь, в число которых входят самые заметные голоса авангардного кино, придерживаются линии, что красота для нее всегда стояла на первом месте. Разумеется, таков был основной тезис и самой Лени", — язвительно замечает Зонтаг. "Реабилитация объявленных вне закона фигур в либеральных обществах проходит постепенно и вкрадчиво. Дело не в том, что нацистское прошлое Рифеншталь вдруг стало приемлемым, а просто-напросто с новым оборотом колеса культуры оно перестало быть важным и зловещим", — предупреждает Зонтаг и цитирует режиссера- авангардиста Йонаса Мекаса: "Мое финальное заключение о фильмах Рифеншталь: если ты идеалист, ты увидишь идеализм в ее фильмах; если ты классицист, ты увидишь в них оду классицизму; если ты нацист, ты увидишь в них нацизм".
Вот так - отрезвляюще и жутко звучит оправдание тоталитаризма.
Единственный показ фильма "Очарование зла. Триумф Лени Рифеншталь" состоится 15 марта в кинотеатре Splendid Palace в программе кинофестиваля "Балтийская жемчужина".
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