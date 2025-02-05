2 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Мария Кабыш уехала из Москвы, бросив карьеру, друзей, жизненные планы. Все это время, а точнее - три года, что Мария живет в Риге, она работает с компанией Forma Pro Film. Сейчас она задействована в совместном латвийско-французском проекте "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли молодого Владимира Путина.

Жизнь в Риге не давалась легко, да и с работой получилось не сразу. Были трудности с оплатой аренды квартиры и коммунальных услуг. В какой-то момент она не смогла заплатить по счетам и ей отключили свет, воду и газ.

"Когда ты работаешь проектно, это всегда очень нестабильно. Находишься в незнакомой обстановке. Я уже три года живу в Латвии, но, мне кажется, я еще не наработала ту необходимую массу проектов, знакомств, которая постоянно бы покрывала вот эту необходимость, когда один проект заканчивается, а тебя уже в следующий зовут", - признается Мария.



В РФ у нее были рекламные проекты, постоянная работа: "В первый год эмиграции я потеряла все". Мария не скрывает, что все это было ради того, "чтобы не вести двойную жизнь" и "честно говорить со своими детьми". "Ради внутренней свободы", - отмечает она.