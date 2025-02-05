Актер и музыкант Артур Смольянинов стал ведущим видеоподкаста издания Deutsche Welle "Переживем". Первым его собеседником стала художница по костюмам Мария Кабыш.
"В эмиграции я потеряла все": художница Маша из РФ, которая учит латышский и работает с Джудом Лоу
2 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Мария Кабыш уехала из Москвы, бросив карьеру, друзей, жизненные планы. Все это время, а точнее - три года, что Мария живет в Риге, она работает с компанией Forma Pro Film. Сейчас она задействована в совместном латвийско-французском проекте "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли молодого Владимира Путина.
После переезда Маше пришлось все начинать с нуля.
Жизнь в Риге не давалась легко, да и с работой получилось не сразу. Были трудности с оплатой аренды квартиры и коммунальных услуг. В какой-то момент она не смогла заплатить по счетам и ей отключили свет, воду и газ.
"Когда ты работаешь проектно, это всегда очень нестабильно. Находишься в незнакомой обстановке. Я уже три года живу в Латвии, но, мне кажется, я еще не наработала ту необходимую массу проектов, знакомств, которая постоянно бы покрывала вот эту необходимость, когда один проект заканчивается, а тебя уже в следующий зовут", - признается Мария.
В РФ у нее были рекламные проекты, постоянная работа: "В первый год эмиграции я потеряла все". Мария не скрывает, что все это было ради того, "чтобы не вести двойную жизнь" и "честно говорить со своими детьми". "Ради внутренней свободы", - отмечает она.
После того как Маша с двумя детьми и двумя крысами приехала в Ригу, встал вопрос, как остаться: "Мне дали визу на полгода, а мальчикам - на две недели. Я понимаю, что у меня есть две недели, чтобы придумать, как остаться в Евросоюзе или конкретно в Латвии".
Чтобы остаться в Латвии, Мария решила запросить политическое убежище. "Я никогда не буду никому советовать подаваться на политубежище, потому что это всегда билет в один конец".
После многократных попыток получить политическое убежище с детьми Марии пришел отказ. Хотя политическим активизмом она занимается уже 15 лет и могла предоставить многочисленные фотографии своего участия в митингах. После знакомые помогли ей с адвокатом, который все-таки помог ей получить политическое убежище в Латвии.
Мария с детьми учит латышский язык. Правда, она не скрывает, что с изучением языка у нее плохо. Она чаще говорит на английском: "У меня нет языковой среды, - объясняет художница. - Я могу перекинуться парой фраз, es saprotu [я понимаю - пер. с латышского]. Я пытаюсь говорить, но я не говорю".
"Я не вижу, что моим детям легче, чем мне", - рассказывает Мария. Своих детей она отдала в латышскую школу. Им оказалось очень тяжело. В первые полгода ей предоставили курсы языка, но в Латвии, как оказалось, не предусмотрены курсы для детей. Как могла, Маша пыталась передать знания с курсов латышского детям. В школе им целый год предоставляли педагога. Но после она поняла, что за год они совершенно не освоили язык. Эту проблему, по ее мнению, может решить частный репетитор. Кроме этого, она перевела детей в бывшую русскую школу, где с ними говорят уже "50 на 50".
Мария пытается представить свое будущее, но не видит его. Она хотела бы переехать в Берлин, но сейчас у нее нет на это сил: "Я живу здесь и сейчас".
В нашей стране Мария уже успела поработать в нескольких проектах.
"В Латвии пошла новая волна латвийского кино. Здесь много молодых режиссеров, которые делают очень неплохое кино. Мне посчастливилось поработать с Элзой Гауей. Мы сняли фильм Pastkarte no Romas ("Открытка из Рима"), который в прошлом году получил премию "Большой Кристап" как лучший фильм года".
Кроме того, она была в рабочей команде Кирилла Серебренникова.
"Для меня было совершенно неожиданным, что Латвия вдруг становится каким-то центром притяжения российской эмигрантской культуры", - призналась Мария, отметив, что сюда приезжают такие режиссеры, как Кирилл Серебренников и Александр Молочников.
Видео: Интервью с Марией Кабыш
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