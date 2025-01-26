Фильм "Поток" установил новый рекорд посещаемости латвийских кинотеатров

Это новый рекорд по количеству зрителей отечественного кино в истории новой независимости Латвии - более чем за 35 лет. "Поток" также побил рекорды всех зарубежных фильмов, победив такие фильмы, как "Аватар: Путь воды" и "Титаник".

Фильм "Поток" по-прежнему можно посмотреть во всех крупнейших кинотеатрах Латвии. С 1 марта фильм будет доступен на порталах tet+ и LMT Viedtelevīzijā.

Между тем, в Латвийском Национальном художественном музее в Риге выставлена врученная Зилбалодису премия "Золотой глобус", за неделю ее посмотрели несколько тысяч желающих, создав и значительные очереди, поэтому публичный осмотр продлен до 30 января.

В эти выходные фильм "Поток" начинают демонстрировать в Эстонии, Испании и Турции, в ближайшие недели фильм начнет путь к зрителям в ряде стран Южной Америки, Австрии, Китае и Греции. На сегодняшний день фильм по всему миру посетили уже более двух миллионов кинозрителей.

Ранее сообщалось, что полнометражный анимационный фильм "Поток", который в прошлом году пережил мировую премьеру на Каннском кинофестивале, к настоящему моменту удостоился 60 наград. Это первая кинолента в истории Латвии, получившая премию "Золотой глобус". Кроме того, на ее счету и премия Европейской киноакадемии. При этом "Поток" получил две номинации на "Оскар".

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