Вручены награды Lielais Kristaps: триумфатором с 5 статуэтками стал "Поток"

Награду за пожизненный вклад в киноискусство получил Петерис Крылов.

Симанис за фильм "Молчание Марии" также удостоился звания лучшего режиссера игрового фильма. Фильм был оценен и в других категориях.

"Поток" тоже награжден в нескольких категориях. Зилбалодису присужден "Большой Кристап" как лучшему режиссеру анимационного фильма, в категории "Лучший звукорежиссер" награжден Гурваль Койк-Галлас, в категории "Лучший композитор" - Зилбалодис и Рихард Залюпе, а в категории "Лучший сценарист" - Зилбалодис и Матис Кажа.

Фото: Toms Treibergs/TVNET

Лучшим полнометражным документальным фильмом признана работа режиссеров Антры Цилински и Анны Видулеи "Подниекс о Подниексе".

Лучшим короткометражным игровым фильмом признан фильм режиссера Яниса Абеле "Зов пустоты". Победитель в номинации за лучший короткометражный художественный фильм также получил рекламное место стоимостью 10 000 евро на порталах TVNET GRUPA.

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Лучшим короткометражным документальным фильмом названа лента "Код Латвии. Глазами ребенка" режиссера Герды Йиргены, а награда за лучший многосерийный фильм присуждена фильму режиссера Андрея Экиса "Бунт".

В категории "Лучший дебютный фильм" премию получила работа режиссера Агнесе Лайзане "Мои 80 весен", а лучшим студенческим фильмом признана "Луна" режиссера Аманды Гринберги.

Фото: Toms Treibergs/TVNET

"Большой Кристап" за лучшую мужскую роль достался Андрису Кейшсу за работу в фильме "Затронутые вечностью", а лучшей актрисой признана Ольга Шепицка-Слапьюма за роль в фильме "Молчание Марии".

Лауреатов "Большого Кристапа" во вторник, 4 февраля, чествовали в театре Dailes.

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