Лауреатом национальной кинопремии Lielais Kristaps ("Большой Кристап") и лучшим полнометражным фильмом прошлого года признана работа режиссера Дависа Симаниса "Молчание Марии", а лавры лучшего анимационного фильма достались фильму "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса.
Вручены награды Lielais Kristaps: триумфатором с 5 статуэтками стал "Поток"
Награду за пожизненный вклад в киноискусство получил Петерис Крылов.
Симанис за фильм "Молчание Марии" также удостоился звания лучшего режиссера игрового фильма. Фильм был оценен и в других категориях.
"Поток" тоже награжден в нескольких категориях. Зилбалодису присужден "Большой Кристап" как лучшему режиссеру анимационного фильма, в категории "Лучший звукорежиссер" награжден Гурваль Койк-Галлас, в категории "Лучший композитор" - Зилбалодис и Рихард Залюпе, а в категории "Лучший сценарист" - Зилбалодис и Матис Кажа.
Лучшим полнометражным документальным фильмом признана работа режиссеров Антры Цилински и Анны Видулеи "Подниекс о Подниексе".
Лучшим короткометражным игровым фильмом признан фильм режиссера Яниса Абеле "Зов пустоты". Победитель в номинации за лучший короткометражный художественный фильм также получил рекламное место стоимостью 10 000 евро на порталах TVNET GRUPA.
Лучшим короткометражным документальным фильмом названа лента "Код Латвии. Глазами ребенка" режиссера Герды Йиргены, а награда за лучший многосерийный фильм присуждена фильму режиссера Андрея Экиса "Бунт".
В категории "Лучший дебютный фильм" премию получила работа режиссера Агнесе Лайзане "Мои 80 весен", а лучшим студенческим фильмом признана "Луна" режиссера Аманды Гринберги.
"Большой Кристап" за лучшую мужскую роль достался Андрису Кейшсу за работу в фильме "Затронутые вечностью", а лучшей актрисой признана Ольга Шепицка-Слапьюма за роль в фильме "Молчание Марии".
Лауреатов "Большого Кристапа" во вторник, 4 февраля, чествовали в театре Dailes.
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