Основано на реальных событиях. В кино - "Молчание Марии" о национальных чистках в СССР

Ольга Шепицка-Слапьюма в роли Марии Лейко в фильме Дависа Симаниса "Молчание Марии" Фото: Пресс-фото

Последнее же принципиальное отличие фильма Симаниса от спектакля в Театре им. Чехова - в том, что последний дает более оптимистичный финал (если такая формулировка в столь чудовищной истории вообще уместна) - в самом конце маленькая Нора бодро выскакивает из коробки, пугая дуболома-красноармейца.

Фильм такого финального тушé лишен - девочка буквально исчезает на просторах дикого Советского Союза. Зная, какие потрясения судьба готовит для Европы и мира в ближайшие десятилетия, ребенку остается только посочувствовать.

Немного исправить ситуацию во время общения с прессой попытался режиссер Давис Симанис. По его мнению, настоящая Нора может быть до сих пор жива (пусть и в преклонных годах), однако, вполне вероятно, не догадывается, чья она внучка. Шальная история порождает шальные последствия, жертвами которых в том числе становятся самые невинные. Впрочем, не только - не будем забывать, что и Ежов, и Петерс сами погибли во время ожидаемо последовавших чисток в НКВД. Жаль, что от этого не особенно легче.

Вердикт: Несмотря на теплый прием на Берлинском кинофестивале (Приз экуменического жюри в программе "Форум"), выдающуюся режиссуру, изображение, костюмы, музыку и работу художников, "Молчанию Марии" будет сложно удержать у экрана зрителей. Тех же, кто от фильма все же не отвернется, ждет пример важной и мастерской работы латвийских кинематографистов. Тем, однако, досаднее и прокол создателей картины.

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