В наши дни мы все чаще слышим о детоксикации, интервальном голодании (фастинге) и соблюдении дефицита калорий как об эффективных способах улучшения здоровья и снижения веса. Однако вокруг этих тем сложилось множество мифов, которые могут вводить в заблуждение и создавать ложные представления. Вместе с фармацевтом Apotheka Лайлой Залите давайте рассмотрим 10 распространенных мифов и узнаем правду.
10 мифов о детоксикации, фастинге и дефиците калорий
Миф 1: Детокс-диеты очищают организм от токсинов
На самом деле
наш организм уже оснащен эффективной системой детоксикации - печенью, почками и легкими, которые постоянно работают над выведением вредных веществ. Нет никаких научных доказательств того, что специальные диеты для очищения организма или лечение соками могут улучшить этот процесс.
Кроме того, многие широко разрекламированные методы детоксикации могут даже навредить здоровью, поскольку часто предполагают исключение из рациона определенных питательных веществ. Вместо того чтобы прибегать к очередному средству для детоксикации, лучший способ "очистить" организм - это сбалансированная диета, физические упражнения и достаточное потребление воды.
Миф 2: Во время фастинга обмен веществ замедляется
Кратковременное голодание не замедляет обмен веществ. Некоторые исследования даже свидетельствуют о том, что кратковременное голодание может несколько ускорить обмен веществ за счет повышения уровня норэпинефрина в организме. Однако длительное голодание чревато обратным эффектом - потерей мышечной массы и гормональными изменениями, которые приводят к снижению энергии и могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.
Миф 3: Дефицит калорий всегда ведет к потере мышечной массы
Хотя риск потери мышечной массы при похудении существует, сбалансированная диета с достаточным количеством белка и регулярные силовые тренировки помогают сохранить мускулатуру даже при дефиците калорий. Следует понимать, что сохранение мышечной массы важно не только с эстетической точки зрения, но и для поддержания обмена веществ.
Мышцы даже в состоянии покоя потребляют больше энергии, чем жировая ткань, поэтому поддерживая оптимальную мышечную массу, легче сохранять здоровый вес в долгосрочной перспективе.
Миф 4: Детоксикация помогает похудеть
Детоксикационные программы обещают быструю потерю веса, но зачастую это связано с потерей жидкости, а не с уменьшением процентного содержания жира в организме. После курса очищения вполне возможно возвращение столь стремительно потерянного веса, причем даже с лихвой.
Кроме того, многие продукты, используемые для детоксикации, обладают мочегонным и слабительным эффектом. Это может привести к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов, что в долгосрочной перспективе может быть опасно для здоровья.
Миф 5: Во время фастинга можно пить только воду
Практикующие фастинг часто думают, что во время голодания можно пить только воду. На самом деле многие режимы питания при интервальном голодании допускают употребление низкокалорийных напитков, таких как несладкий кофе, чай или даже костный бульон, которые обеспечивают организм небольшим количеством питательных веществ и позволяют легче перенести период голодания.
Следует отметить, что
достаточное потребление жидкости во время голодания особенно важно, чтобы избежать обезвоживания и головных болей, которые часто возникают в начале фастинга.
Миф 6: Быть в дефиците калорий - значит голодать
Многие люди считают, что дефицит калорий - это синоним постоянного голода. На самом деле, если вы питаетесь сбалансированно и полноценно, можно поддерживать дефицит калорий, не испытывая чувства голода. Продукты, богатые клетчаткой и белком, помогают дольше сохранять ощущение сытости, поэтому похудение с соблюдением дефицита калорий может быть очень удобным и полезным для здоровья.
Миф 7: Детоксикация улучшает состояние кожи
Хотя некоторые люди утверждают, что детоксикация помогает очистить кожу, научных доказательств этому нет. Состояние кожи в большей степени зависит от сбалансированного питания, правильного ухода за кожей и увлажнения. Вместо детокс-диет для улучшения здоровья кожи рекомендуется употреблять продукты, богатые антиоксидантами, и получать достаточное количество жидкости.
Миф 8: Во время фастинга запрещена физическая активность
Существует мнение, что физическая активность во время голодания исключена. Однако многие люди успешно сочетают фастинг с тренировками. Важно прислушиваться к своему организму и регулировать интенсивность занятий, чтобы обеспечить хорошее самочувствие и уровень энергии.
Миф 9: Дефицит калорий вызывает нехватку питательных веществ
Если питание сбалансировано и разнообразно, дефицит калорий не приводит к недостатку питательных веществ. Важно выбирать богатые питательными веществами продукты: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также употреблять достаточное количество белка.
Минимальное количество белка, которое человек должен получать ежедневно, составляет 0,8 г на килограмм веса. Например, если вы весите 65 кг, то суточная потребность в белке составляет 52 г.
Кроме того, добавление в рацион полезных жиров и микроэлементов поможет вам удовлетворить все потребности организма даже в условиях дефицита калорий.
Миф 10: Результаты фастинга кратковременны
Результаты фастинга могут быть долговременными, если после голодания придерживаться принципов сбалансированного питания. В долгосрочной перспективе фастиго может помочь сохранить гибкость обмена веществ и улучшить резистентность к инсулину. В сочетании со здоровым образом жизни краткосрочное голодание может стать эффективным методом долгосрочного контроля веса и улучшения общего состояния здоровья.
***
Помните, что, прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или специалистом по питанию, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!