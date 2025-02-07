10 мифов о детоксикации, фастинге и дефиците калорий

Хотя риск потери мышечной массы при похудении существует, сбалансированная диета с достаточным количеством белка и регулярные силовые тренировки помогают сохранить мускулатуру даже при дефиците калорий. Следует понимать, что сохранение мышечной массы важно не только с эстетической точки зрения, но и для поддержания обмена веществ.

Мышцы даже в состоянии покоя потребляют больше энергии, чем жировая ткань, поэтому поддерживая оптимальную мышечную массу, легче сохранять здоровый вес в долгосрочной перспективе.

Миф 4: Детоксикация помогает похудеть

Детоксикационные программы обещают быструю потерю веса, но зачастую это связано с потерей жидкости, а не с уменьшением процентного содержания жира в организме. После курса очищения вполне возможно возвращение столь стремительно потерянного веса, причем даже с лихвой.

Кроме того, многие продукты, используемые для детоксикации, обладают мочегонным и слабительным эффектом. Это может привести к обезвоживанию и нарушению баланса электролитов, что в долгосрочной перспективе может быть опасно для здоровья.

Миф 5: Во время фастинга можно пить только воду

Практикующие фастинг часто думают, что во время голодания можно пить только воду. На самом деле многие режимы питания при интервальном голодании допускают употребление низкокалорийных напитков, таких как несладкий кофе, чай или даже костный бульон, которые обеспечивают организм небольшим количеством питательных веществ и позволяют легче перенести период голодания.

Следует отметить, что