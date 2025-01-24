Как распознать признаки дефицита железа и как их предотвратить

Хотя дефицит железа часто связывают с неполноценным питанием, существует ряд других факторов, которые могут способствовать недостатку этого микроэлемента в организме. В нашей статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины и возможные решения для предотвращения дефицита железа и улучшения состояния здоровья.

Самые распространенные признаки дефицита железа

Дефицит железа - распространенное состояние, которое может вызывать целый ряд симптомов, поскольку железо является важным элементом для производства гемоглобина и доставки кислорода в организме. Наиболее распространенными признаками дефицита железа являются:

Усталость и слабость. Человек постоянно чувствует себя утомленным, даже после полноценного сна. Отмечается снижение физической и психической выносливости.

Бледность. Кожа и слизистые оболочки (например, десны) становятся бледнее, чем обычно.

Затрудненное дыхание. Во время физической активности может быть трудно дышать или возникает ощущение нехватки воздуха.

Учащенное сердцебиение. Сердце работает интенсивнее, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови, что вызывает усиленное сердцебиение или учащенный пульс.

Головные боли и головокружение. Недостаток кислорода может вызвать головную боль и головокружение.

Холодные руки и ноги. Недостаточная циркуляция крови в конечностях может вызвать ощущение холода в руках и ногах.

Хрупкие волосы и ногти. Волосы становятся тонкими, ломкими или начинают выпадать. Ногти могут расслаиваться, "цвести»" или становиться тоньше.

Непривычная тяга к еде или запахам. Дефицит железа может вызвать тягу к необычным веществам, таким как мел, лед, глина или земля.

Изменение состояния языка. Язык может стать болезненным, гладким или опухшим (глоссит).

Снижение иммунитета. Человек чаще подвержен инфекциям, так как его иммунная система ослаблена.

Раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Может ухудшиться умственная работоспособность, человек может чувствовать себя раздражительным или апатичным.

Если вы обнаружили более одного из этих признаков, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови на уровень железа. Если не лечить дефицит железа, он может иметь серьезные и необратимые последствия, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Поэтому важно диагностировать проблему и начать лечение на ранней стадии. Дефицит железа часто лечится с помощью корректировки рациона питания или приема железосодержащих препаратов.