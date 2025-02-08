"Поток" не получил премию кинокритиков США

Фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса был номинирован в двух категориях - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке", - однако в этих категориях победили соответственно The Wild Robot ("Дикий робот") и Emilia Perez ("Эмилия Перес").

Церемония вручения премии состоялась в пятницу, 7 февраля, в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом была признана картина Шона Бейкера Anora ("Анора").

Премию за лучшую режиссуру получил Джон Чу, режиссер фильма Wicked ("Злая").

Деми Мур получила награду за лучшую женскую роль в фильме The Substance ("Субстанция"), а Эдриан Броуди - за лучшую мужскую роль в фильме The Brutalist ("Бруталист").

Киран Калкин признан лучшим актером второго плана за роль в фильме A Real Pain ("Настоящая боль"). Зои Салдана получила награду за лучшую женскую роль второго плана за свою роль в фильме "Эмилия Перес".

"Выбор критиков" - американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Считается одной из самых престижных кинопремий США. Основанная в 1996 году 42 профессионалами отрасли, кинопремия в настоящее время является крупнейшей организацией критиков в США и Канаде, насчитывающей более 580 членов.

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